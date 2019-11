Don Biancalani | una sardina in chiesa | Niente dialogo con la Lega | canto Bella Ciao

Sardine - anche Don Biancalani con le piazze anti-Salvini : “E a fine messa farò cantare Bella Ciao”. Il vescovo lo “biasima” : “Inopportuno” : Il parroco di Vicofaro don Massimo Biancalani, da anni impegnato per l’accoglienza dei migranti, si schiera con il movimento delle Sardine. Lo fa con una proposta anti-Salvini che sta facendo discutere in molti a Pistoia e non solo: “anche Vicofaro ‘non si Lega’ – scrive su Facebook – Nessun dialogo con chi fomenta odio. Al termine della messa la domenica canteremo Bella Ciao”. L’ispirazione viene direttamente da un altro prete di ...