Brucia appartamento a Milano | giovane coppia muore intossicata

Fonte : agi

(Di venerdì 22 novembre 2019) "Avremmo dovuto vederci per uscire insieme stasera". Sono ancora increduli alcuni amici di Luca Manzin, il ragazzo di 29 anni che questa notte è morto insieme alla fidanzata Rosita Capurso, 27, nell'incendio del loro. Le fiamme sono divampate nel sottotetto alle 3:30 circa al civico 156 dell'Alzaia Naviglio Pavese, non lontano dal circolo Canottieri San Cristoforo e dall'omonima chiesa, in una delle zone più panoramiche di, proprio lungo il corso d'acqua. La voce della morte del ragazzo è corsa veloce tra gli ex studenti della Scuola Superiore Sant'Anna, che Luca aveva frequentato alla facoltà di Giurisprudenza ai tempi in cui viveva a Pisa, ed è proprio l'incredulità il sentimento più comune. La famiglia del, originario di Aulla, vicino a Massa Carrara, è stata avvertita in mattinata. Anche la sorella ...

