Mes | maggioranza in alto mare LeU e M5S contro Pd e Italia Viva

In corso vertice di maggioranza sul Mes : 9.15 In corso a Palazzo Chigi da alcuni minuti il vertice di maggioranza sul Meccanismo europeo di stabilità,ovvero sul sì dell'Italia alla revisione del Fondo salva Stati. Alla riunione, oltre al premier Conte sono presenti,tra gli altri,il ministro dell'Economia Gualtieri,quello degli Esteri Di Maio,il capo delegazione del Pd e ministro della Cultura Franceschini,il ministro degli Affari Ue Amendola, il ministro per i Rapporti con il ...

Delirio in Commissione Bilancio. Il Mes scalda gli animi e riMescola la maggioranza : “Ma la capisci un po’ di economia o no?”. Per fortuna il dibattito ha tenuto in larga parte un livello più alto, ma il tenore di alcuni screzi in Commissione Bilancio della Camera, riunita con la 14esima per l’audizione informale del presidente del Centro Europa Ricerche (CER) Vladimiro Giacché, racconta bene quanto sia delicato il tema. Sulla riforma del Mes i tecnicismi in audizione si sprecano e le offese ...

Mes - il M5S chiede un vertice di maggioranza : “Il Parlamento non può essere tenuto all’oscuro” : Ancora polemiche sul Mes, il Meccanismo europeo di stabilità. Anche il Movimento Cinque Stelle è intervenuto, chiedendo un vertice di maggioranza per discutere la questione: "La discussione sul Mes deve essere trasparente, il Parlamento non può essere tenuto all'oscuro dei progressi nella trattativa e non è accettabile alcuna riforma peggiorativa. Sul Mes noi non siamo d'accordo".Continua a leggere

Giustizia - Bonafede : “Riforma pronta da un Mese - non si può più rinviare. Presto vertice di maggioranza” : “Chi frena sulla riforma della Giustizia? Ho già detto che è pronta da un mese ed è giusto che le forze politiche di maggioranza si siano prese del tempo per analizzarla con attenzione. Ma direi che adesso questo tempo è esaurito, non si può più rinviare”. A rivendicarlo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine di una conferenza stampa nella casa circondariale di Rebibbia a Roma. Tra giovedì e venerdì, quindi, ha ...