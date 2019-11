“Mangia un coniglio selvatico e contrae la peste bubbonica”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 novembre 2019) In Cina è tornata labubbonica. È il New York Times a lanciare l’allarme riportando il caso di un 55enne, un operaio di una cava della contea dello Xilingol League, nella Mongolia interna, ora ricoverato in quarantena con febbre alta e infezione ai linfonodi. L’uomo avrebbe scuoiato, cucinato e mangiato, il 5 novembre scorso, unproprio nei dintorni della cava in cui lavora. Tutte le 30 persone che sono rimaste a suo stretto contatto nelle ultime settimane sono sotto stretta osservazione medica anche se non hanno mostrato alcun sintomo. Altri due casi di, questa volta però polmonare, erano stati diagnosticati a Pechino nelle scorse settimane sempre da persone provenienti dalla stessa regione della Mongolia. Le autorità sanitarie cinese hanno però affermato che il caso del 55enne non è correlato ai due precedenti. L'articolo “Mangia un...

