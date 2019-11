Ibrahimovic al Milan | pro e contro | perchè potrebbe rivelarsi utile nella corsa salvezza

Calciomercato Milan - Ibrahimovic e Modric potrebbero arrivare a gennaio : Il Milan sta cercando di muoversi sul mercato nel tentativo di risollevare la classifica, che al momento vede i rossoneri occupare la quattordicesima posizione. Tra gli obiettivi principali della dirigenza Milanista ci sarebbe l'arrivo di giocatori d'esperienza, che possano aiutare le giovani promesse rossonere. A tal proposito, nelle ultime settimane c'è stato un forte interesse per un ex attaccante rossonero, Zlatan Ibrahimovic. Ibra, dalla ...

Bologna - Sabatini avverte il Milan : “Ibrahimovic sta decidendo il suo futuro - faremo il possibile per prenderlo” : Il coordinatore dell’area tecnica del Bologna ha parlato del futuro di Ibrahimovic, confermando come la società farà di tutto per ingaggiarlo Il Bologna non ha nessuna intenzione di rinunciare a Zlatan Ibrahimovic, il club emiliano infatti non molla la pista che conduce allo svedese, lanciando la sfida al Milan. Tano Pecoraro/LaPresse Walter Sabatini ha parlato in occasione del Social Football Summit, presso lo Stadio Olimpico di Roma, ...

Milan-Ibrahimovic - c’è la prima proposta economica : Maldini e Boban vogliono Ibra già a dicembre! : Il club rossonero ha presentato la prima offerta economica all’entourage di Zlatan Ibrahimovic, adesso la palla passa allo svedese Il Milan ha intenzione di fare sul serio per Zlatan Ibrahimovic, il club rossonero infatti ha messo nel mirino l’attaccante svedese, provando ad avviare i primi contatti con l’entourage del giocatore. Spada/LaPresse Maldini e Boban hanno prima presentato il proprio progetto alla proprietà, ...

Pedullà : “Il Milan è in forte pressing su Ibrahimovic ma…” : Pedulla: “L’interesse del Milan per Ibrahimovic è molto forte ma Napoli e Bologna sono alla finestra”. Il futuro di Zlatan Ibrahimovic resta un rebus. Sul sito del giornalista di Sportitalia, Alfredo Pedullà, si legge quanto segue: “Il Milan ora c’è, eccome se c’è, per Zlatan Ibrahimovic. Avete presente la confessione di Don Graber, commissioner della MLS, lo scorso 7 novembre? Si era lasciato scappare, una ...

Ibrahimovic torna davvero al Milan? Ecco quando si saprà : Continua a tenere banco, in casa Milan, il possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero avrebbe fatto pervenire all’entourage del 38enne di Malmoe un’allettante offerta che ora dovrà essere valutata. Ma quando si saprà se Ibra sarà un giocatore del Milan? Ebbene, dopo l’incontro di ieri tra Boban e Raiola, le parti si aggiorneranno tra un paio di settimane, mentre la risposta definitiva dell’attaccante ...

Calciomercato Milan – Si infiamma la trattativa per Ibrahimovic : spunta la telefonata con Boban : Il Milan si è deciso a puntare su Zlatan Ibrahimovic: prima l’incontro con l’agente Mino Raiola, poi la telefonata di Boban. Lo svedese prenderà una decisione nelle prossime settimane Il Milan sembra essersi deciso: Zlatan Ibrahimovic è un obiettivoconcreto, non più una semplice suggestione. L’attaccante svedese si è svincolato dai Galaxy ed è alla ricerca di quella che probabilmente sarà la sua ultima avventura della carriera. Le ...

Ibrahimovic al Milan : Ansa conferma - trattativa avviata. Sorpassato il Napoli : CALCIOMERCATO – Come vi abbiamo riportato nel tardo pomeriggio, l’agente Mino Raiola si è incontrato in Casa Milan con la dirigenza rossonera per discutere di un accordo di massima per l’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, il cui ritorno in Serie A sembra ormai la pista più percorribile, tornerebbe a vestire la casacca Milanista dopo […] Leggi tutto L'articolo Ibrahimovic al Milan: Ansa conferma, trattativa ...

Zlatan Ibrahimovic - il Milan fa sul serio : primo contatto con Mino Raiola : Il Milan dà il via all'operazione per il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, lo scrive la Gazzetta dello sport nella versione on line di martedì 20 novembre. La rosea rivela che già c'è stato un incontro tra Boban, Maldini e l'agente dello svedese, Mino Raiola, per studiare la fattibilità dell'operazione

Ibrahimovic-Milan - tutto vero : primo incontro tra Raiola i dirigenti rossoneri : Ibrahimovic potrebbe tornare al Milan. Nulla di certo, ma neanche nulla di inventato. Oggi il suo procuratore Mino Raiola ha incontrato a Casa Milan la dirigenza rossonera nelle persone di Boban, Maldini e Massara. Nei prossimi giorni sono previsti ulteriori contatti tra le parti e nei prossimi mesi, comunque, lo stesso agente dovrà trattare con il Milan anche i rinnovi di altri suoi assistiti, Donnarumma, Bonaventura, Suso e Romagnoli. Su ...

SPORTITALIA : Raiola nella sede del Milan. Si tratta Ibrahimovic : SPORTITALIA: Raiola nella sede del Milan. Si tratta Ibrahimovic CALCIOMERCATO IN TEMPO REALE – Mino Raiola, agente di Zlatan Ibrahimovic, è appena sbarcato nella sede del Milan. Sul piatto, secondo quanto riferito da SPORTITALIA, ci sarebbe l’ingaggio dello svedese. Al momento non sono state ancora rese le cifre esatte dell’operazione, ma la trattativa starebbe ora […] Leggi tutto L'articolo SPORTITALIA: Raiola nella sede ...

Calciomercato Milan – Primo incontro con Raiola per Zlatan Ibrahimovic : si discutono i margini dell’operazione : Il Milan incontra Raiola per i rinnovi di Donnarumma e Suso: i rossoneri discutono anche i margini di trattativa per Zlatan Ibrahimovic Il Milan pone le prime basi della trattativa per Zlatan Ibrahimovic. Il club rossonero ha ricevuto in sede, nelle ultime ore, l’agente dello svedese, Mino Raiola, per discutere delle situazioni contrattuali di Donnarumma e Suso. Allo stesso tempo, il Milan ha provato a capire i reali margini di ...

Sky – Primo incontro fra Raiola e il Milan per Ibrahimovic! : Stando a quanto riporta Sky Sport 24, c’è stato un incontro fra Mino Raiola ed il Milan per Zlatan Ibrahimovic Secondo l’ultim’ora della tv satellitare si sta valutando la fattibilità dell’operazione per il mercato di gennaio. La notizia di stasera è che il Milan ed il campione svedese hanno iniziato a discuterne. Un Primo passo insomma per capire se l’affare può realmente entrare nel vivo. PER LEGGERE TUTTE ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic per 6 mesi : in estate possibile scambio Belotti-Piatek : Piatek aveva iniziato bene la sua carriera con i rossoneri dopo il suo arrivo dal Genoa nella finestra di gennaio scorso, tuttavia in questa stagione ha segnato solo un gol da azione e ciò ha portato dei dubbi sul suo futuro. Il Milan, infatti, sarebbe sul mercato alla ricerca di un attaccante e secondo quanto riportato da 'Calciomercato.com', Piatek potrebbe lasciare il Milan per 6 mesi nel caso arrivasse Ibrahimovic, con il Genoa interessato a ...

Sky – Ibrahimovic-Napoli - nessuna apertura : questi i motivi. Ibra tentato dal Milan e dal Bologna… : Ibrahimovic-Napoli, Sky smentisce Sono tanti i rumors su Zlatan Ibrahimovic nell’ultimo periodo, tra questi anche il suo possibile arrivo al Napoli, colpa di alcune voci di mercato e dell’apertura di Aurelio De Laurentiis ad un affare che però sarebbe molto complicato. Secondo Sky Sport, per la filosofia societaria è complicato pensare ad una spesa importante, visti i costi elevati, per un calciatore di 38 anni. Gli scenari ...