Fake | Vittorio Feltri litiga e se ne va E' la terza volta in tre giorni

(Di giovedì 21 novembre 2019) Tre volte in treabbandona ancora unagli studi tv e, dopo Non è l’Arena e Live-Non è la D’Urso, lo show va in scena a, la fabbrica delle notizie.Mercoledì sera il direttore di Libero è ospite di Valentina Petrini. Il suo è un intervento in collegamento, come spesso accade, mentre al fianco della conduttrice ci sono Luca Sofri e Paolo Berizzi.e se ne va. E' lain trepubblicato su TVBlog.it 21 novembre 2019 03:33.

