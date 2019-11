Ex Ilva | Arcelor paga i fornitori ma resta il rischio blocco

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 21 novembre 2019) Emanuela Carucci Le assicurazioni dell’amministratore delegato Morselli. Ultimatum degli imprenditori dell’appalto che presidiano le portinerie Ieri sera l’amministratore delegato diMittal Lucia Morselli ha incontrato prima i sindacati metalmeccanici (Fim, Fiom e Uilm) e poi il presidente di Confindustria Taranto, Antonio Marinaro. L'azienda franco-indiana ha assicurato ilmento del settanta per cento del fatturato agli autotrasportatori (sono in tutto centosessantatré), non solo quindi quello scaduto, ma ha promesso anche la liquidazione delle fatture correnti. Mentre alle aziende dell'appalto-indotto Mittal ha assicurato ilmento del cento per cento delle fatture scadute con una priorità per le aziende strategiche. Il presidente ed il direttore di Confindustria Taranto ieri, in tarda serata dopo l'incontro con i vertici diMittal, hanno redatto un ...

