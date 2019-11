Danilo | “Sarri come Guardiola | per il gioco serve tempo ma possiamo vincere tutto”

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 21 novembre 2019) “Sarri”.li conosce entrambi, e il paragone è più sulper assimilare il nuovoche per il tipo distesso. Però il laterale brasiliano della Juve una cosa in comune la vede: “tutto”. “Cambiareha fatto la Juve non è semplice – dice in un’intervista a Sky Sport – Ha cambiato l’allenatore e il modo di giocare. Penso che ci vogliaper assestare tutto. Mi ricordo, ad esempio, il City di Pepche ci impiegò uno o due anni per cominciare a giocarediceva lui e capirefunziona il suo. Sarri vuole inculcare un sistema diche a me piace molto: cercare di schiacciare l’avversario muovendo il pallone il più velocemente possibile, però ci vuoleperché i giocatori si trovino a proprio agio con questo sistema. Sono contento che siamo primi e...

