Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 21 novembre 2019) Manca poco alla nuova giornata del campionato di Serie A, sono in arrivo importanti indicazioni per il proseguo della stagione, nel frattempo novità importanti sul fronte, diverse trattative nelle ultime ore anche molto interessanti, ecco tutte le notizie nel dettaglio. POCHETTINO – Dopo l’esonero dal Tottenham il tecnico Pochettino è già alla ricerca di una nuova sistemazione, secondo il “The Sun”, ha già due pretendenti di tutto rispetto: Barcellona e Bayern Monaco. Il “Sun” sostiene che è proprio il Barça il club maggiormente interessato. In passato l’argentino è stato spesso accostato al Real Madrid. Adesso è il momento giusto per il passaggio in Spagna. FIORENTINA – “Lasciamolibero di giocare per la Fiorentina. Ci saranno dei momenti giusti per sederci intorno a un tavolo. Sappiamo che ci sarà un ...

CalcioWeb : #Calciomercato, Barone parla del futuro di Chiesa: il Bologna trova il 'sostituto' di #Ibra, pazza idea del Genoa d… -