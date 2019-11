Belen va su tutte le furie | “Notizie false e deliranti sul mio conto”

Fonte : attualitavip.myblog

(Di giovedì 21 novembre 2019) Ad essere protagonista della cronaca rosa ci è abituata, ma stavoltaRodriguez ha davvero perso la pazienza. Su Instagram la showgirl si è lasciata andare a uno sfogo per mettere a tacere una volta perle voci che circolano sul suo conto. Quali? Lei non lo specifica, ma di notizie da smentire ce n’è più di una: dal flirt con Andrea Damante alla lite con Giulia De Lellis, alla gelosia scatenata dal rapporto (di lavoro) tra Stefano De Martino e Diletta Leotta. “Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmentequestenotizie sul mio conto”, ha scrittonelle sue storie. A chi si riferisce? Difficile dirlo. Nei giorni scorsi la conduttrice di “Tu Si Que Vales” si è ritrovata nell’occhio del ciclone per un presunto ...

