Astronomia | Via Lattea | come apparirebbe la nostra galassia se potessimo vedere le onde

Astronomia : scoperta stella superveloce “in fuga” dalla Via Lattea : Si muove a velocità estrema viaggiando a circa sei milioni di chilometri all’ora dopo essere stata espulsa dal buco nero al centro della Via Lattea, cinque milioni di anni fa. La stella da record, è nota come S5-hvs1 si trova nella Costellazione della Gru, ed è stata scoperta da un team della Carnegie University che partecipa alla collaborazione internazionale Southern stellar Stream Spectroscopic Survey (S5). Lo studio – riporta Global ...

Astronomia - NGC 772 : una galassia simile alla Via Lattea - ma non troppo : Si presenta come un turbine cosparso di baby stelle e polveri cosmiche e dotato di un ‘cuore’ luminoso, un look che sembra ricordare la Via Lattea: si tratta di Ngc 772, una galassia a spirale scoperta nel 1785 da William Herschel e situata a circa 116 milioni di anni luce dalla Terra, nella costellazione dell’Ariete. Classificata anche come Leda 7525 e Ugc 1466, la galassia, che vanta un diametro di circa 200mila anni luce, è stata immortalata ...

Astronomia : un raro punto di vista per ammirare la Via Lattea : Questa rara prospettiva offre una vera visione dall’interno di uno dei telescopi più performanti dell’ESO: il VLT Survey Telescope, o VST. Il VST è installato presso l’osservatorio Paranal dell’ESO in Cile. È il più grande telescopio che compie delle survey del cielo in luce visibile. Il suo design all’avanguardia lo rende un potente strumento per studiare l’universo. Da questo punto di vista lo strumento OmegaCAM – una ...

Astronomia : galassie nane “rapite” dalla Via Lattea : Le orbitano intorno oltre 50 galassie, ma alcune sono entrate a far parte del suo codazzo con la forza: la prepotente che ama circondarsi di un così vasto entourage è la Via Lattea, che, secondo un nuovo studio di Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, avrebbe letteralmente rubato alcune piccole galassie alla più ampia tra le sue satelliti, la Grande Nube di Magellano (Lmc, Large Magellanic Cloud). La scoperta – riporta Global ...

Astronomia : Ngts-10b - un gioviano caldo velocista da record : La sua stazza è pari a 2,1 volte quella di Giove, ma questo fattore non gli impedisce di essere un velocista: Ngts-10b, un esopianeta appartenente alla categoria dei gioviani caldi, copre il percorso intorno alla sua stella in sole 18,4 ore. Il corpo celeste, che rappresenta un caso raro nel suo genere, è stato scoperto grazie a Ngts (Next Generation Transit Survey), una struttura costituita da 12 telescopi che è situata in Cile, presso ...

Astronomia : il centro della Via Lattea è esploso 3 - 5 milioni di anni fa : Circa 3,5 milioni di anni fa un’esplosione ha lacerato la Via Lattea: il cataclisma sarebbe iniziato vicino al buco nero super-massiccio situato al centro della galassia e l’impatto sarebbe stato avvertito a 200mila anni luce di distanza. I ricercatori dell’Università di Sidney, su Astrophysical Journal, hanno spiegato che l’esplosione avrebbe creato due enormi “coni di ionizzazione” che attraversavano la Via ...

Astronomia : un “gigante” gioviano per la mini stella : È un ‘peso massimo’ situato dove in teoria non dovrebbe essere e la sua presenza inaspettata sta facendo discutere gli addetti ai lavori, che potrebbero rivedere i correnti modelli relativi alla formazione planetaria: il misterioso oggetto celeste è Gj 3512b, un esopianeta somigliante a Giove che orbita intorno ad una piccola nana rossa ed è il protagonista di uno studio appena pubblicato su Science (articolo: “A giant exoplanet orbiting a ...