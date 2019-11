Giustizia - Bonafede : “Via libera alla riforma del processo civile. Prescrizione? Due proposte per venire incontro alle altre forze di governo” : Non è bastato un nuovo lungo vertice serale tra le forze di maggioranza per limare i diversi orientamenti sulla prescrizione e sul processo penale. Al termine del vertice a Palazzo Chigi, il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha annunciato il via libera alla riforma del processo civile che “andrà probabilmente in Consiglio dei ministri già la prossima settimana. È una riforma importante che chiedono i cittadini e gli imprenditori, ...

Giustizia - fumata nera su prescrizione. Via libera riforma proceso civile : Via libera alla riforma del processo civile dal vertice di maggioranza sulla Giustizia che si e' svolto a palazzo Chigi, ma ancora nessun accordo sull'istituto della prescrizione. E' quello che e' emerso al termine della riunione, alla quale ha partecipato anche il premier Giuseppe Conte. Il disco verde sul processo civile lo ha confermato lo stesso Guardasigilli, Alfonso Bonafede, parlando con i cronisti: "andra' probabilmente in Consiglio dei ...

Assunzioni Mibact : Via libera al nuovo concorso con l'approvazione del decreto Ministeri : È stato approvato il dl per il riordino dei Ministeri. Il nuovo provvedimento andrà a riorganizzare alcune competenze Ministeriali come quelle delle Politiche agricole, dei Beni culturali, dello Sviluppo economico, dell'Ambiente, degli Esteri e di Infrastrutture e trasporti. Diversi gli emendamenti approvati a Palazzo Madama che daranno la possibilità, tra l’altro, di poter procedere a nuove Assunzioni al Mibact (Ministero per i beni e le ...

Venezia : Pellicani (Pd) - 'Via libera a mozione con voto di tutti i gruppi' : Venezia, 19 nov. (Adnkronos) - "Oggi sono molto contento, la Camera ha dato un bel segnale alla Città di Venezia. In queste ore in cui i Veneziani stanno facendo la conta dei danni e c'è ancora tanta disperazione e rabbia, la Camera ha votato pressoché all'unanimità (3 soli voti contrari) una mozion

Venezia : Salvini - 'grazie a Lega Via libera a zona economica speciale' : Roma, 19 set. (Adnkronos) - “Grazie alla Lega il Parlamento riconosce la zona economica Speciale per Venezia ed entroterra, adesso il governo non perda tempo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini.

Venezia : Salvini - ‘grazie a Lega Via libera a zona economica speciale’ : Roma, 19 set. (Adnkronos) – ‘Grazie alla Lega il Parlamento riconosce la zona economica Speciale per Venezia ed entroterra, adesso il governo non perda tempo”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini.L'articolo Venezia: Salvini, ‘grazie a Lega via libera a zona economica speciale’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Parcheggio Lungotevere Arnaldo da Brescia : c’è Via libera da parte Giunta : Roma – Via libera della Giunta capitolina alla variante di progetto del Parcheggio Lungotevere Arnaldo da Brescia, tra ponte Regina Margherita e ponte Matteotti, una delibera fondamentale e propedeutica all’avvio dei lavori. “Con questo atto facciamo un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione di un’opera attesa da oltre dieci anni. Un’opera che servirà a riqualificare l’intera zona e a garantire ai residenti nuovi spazi di sosta ...

SCENARI/ Nato e Medio oriente - le conseguenze del Via libera di Trump a Erdogan : La situazione geopolitica, con l'espansionismo della Turchia, i dubbi di Statii Uniti e Francia, mette in crisi il concetto stesso di Nato

Ue - Via libera al commissario ungherese Varhelyi. Il 27 novembre a Strasburgo il voto per l’insediamento del nuovo esecutivo : Dopo essere stato bocciato a un primo esame lo scorso 14 novembre, ora il commissario ungherese designato all’Allargamento, Oliver Varhelyi, è stato promosso dalla Commissione Affari Esteri del Parlamento Europeo (Afet nel gergo comunitario) che ha dato “semaforo verde” col sostegno del Ppe (all’interno del quale ci sono gli eurodeputati di Fidesz), dei Socialisti e democratici (S&D) e dai liberali di Renew Europe. Ora, ...

Fiumicino - in aeroporto arriva check in facciale e Via libera ai liquidi in valigia : ROMA Il nostro viso varrà come carta d'imbarco e documento. E presto potremo lasciare i famigerati liquidi nel bagaglio a mano. Partiamo dal riconoscimento facciale: non nel 2050, ma...

Rilancio di Piaggio Aerospace - Via libera dal Mise. E ora parte la ricerca di un nuovo proprietario : Il commissario straordinario dell’azienda, Vincenzo Nicastro: «L'obiettivo è concludere l’intero processo entro l’autunno del prossimo anno»

Rilancio di Piaggio Aerospace - Via libera dal Mise. E ora parte la ricerca di un nuovo proprietario : Il commissario straordinario dell’azienda, Vincenzo Nicastro: «L'obiettivo è concludere l’intero processo entro l’autunno del prossimo anno»

Manovra : obiettivo ok in tempi sprint - Via libera a dl in due letture : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Un’approvazione in tempi rapidi, con il disco verde al decreto fiscale in sole due letture. Prevedendo la terza, eventualmente, solo per la legge di bilancio. Questo l’obiettivo a cui lavora il governo ed emerso, a quanto riferiscono fonti dell’esecutivo all’Adnkronos, al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Si starebbe lavorando in questa direzione anche per superare le diverse ...

Manovra : obiettivo ok in tempi sprint - Via libera a dl in due letture : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Un’approvazione in tempi rapidi, con il disco verde al decreto fiscale in sole due letture. Prevedendo la terza, eventualmente, solo per la legge di bilancio. Questo l’obiettivo a cui lavora il governo ed emerso, a quanto riferiscono fonti dell’esecutivo all’Adnkronos, al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Si starebbe lavorando in questa direzione anche per superare le diverse ...