Rapinatore rapina una banca e fugge con il bottino ma poi restituisce i soldi a rate

Entra in hotel e minaccia l'impiegato - arrestato Rapinatore seriale : Si era recato per la seconda volta a rapinare un hotel di Catania portando al termine il proprio obiettivo, ma non è riuscito ad andare lontano perché è stato intercettato in tempo dai carabinieri che lo hanno arrestato. Si tratta di Andrea Greco, 41enne del luogo che con il cappuccio del giubbotto in testa e, facendo credere di essere armato è Entrato nella struttura alberghiera avvicinandosi all’addetto della ...

Il Rapinatore albanese : "Mi sveglio il mattino e penso a rubare" : Pina Francone Presa la banda dei sei albanesi responsabili di colpi in tutta Italia. Il covo del gruppo alla periferia di Roma "Quando mi sveglio la mattina penso a rubare, derubare qualcuno, quello che esce". È questo il mantra, lo stile di vita di Agustin Ndreca, albanese di 24 anni, nonché uno dei boss della banda dell'Audi Nera. Nei giorni scorsi, un’operazione della Polizia del Commissariato Aurelio (Roma) ha portato all’arresto ...

Il Rapinatore della Romanina è stato ucciso dal complice : Sono tre i colpi partiti dalla pistola di Enrico Antonelli, il 58enne accusato del tentato "colpo" del 5 novembre scorso al "Caffè Europeo" di via Antonio Ciamarra, in zona Romanina, nella Capitale. Il primo, si legge nell'ordinanza firmata dal gip di Roma Maria Paola Tomaselli, ha ucciso il suo complice Ennio Proietti. L'altro ha ferito il 56enne proprietario del locale al bacino. Mentre il terzo proiettile è andato a vuoto. Dalla ...

Rapinatore morto a Roma - indagini a 360° : 11.35 Proseguono a Roma le indagini della Squadra mobile per chiarire la dinamica della rapina al bar tabacchi in cui è rimasto ucciso un malvivente 69enne e ferito il titolare. Ascoltati anche i clienti presenti al momento del fatto: alcuni di loro si sarebbero opposti alla rapina, dopo che due malviventi armati hanno minacciato il titolare con le pistole. Da qui una colluttazione e 3-4 colpi di pistola, uno dei quali mortali per un bandito.

Rapina al Caffé Europeo : ecco chi era Rapinatore morto nel colpo andato a vuoto : Roma – Ennio Proietti di 69 anni. Queste sono le generalità del ladro ucciso nella serata di ieri mentre era in corso una Rapina al ‘Caffé Europeo’ di Roma. L’uomo era residente nella Capitale e ieri insieme al suo complice ha provato a svaligiare il bar di viale Antonio Ciamarra, in zona Cinecittà. Il colpo però non solo è andato a vuoto, ma è sfociato anche in tragedia dopo una gigantesca lite scoppiata col titolare del ...

Tentano il colpo al bar tabacchi : titolare reagisce - muore il Rapinatore : Tutto è avvenuto al 'Caffè Europeo' di viale Antonio Ciamarra, nella zona di Cinecittà, intorno alle 19. Morto un rapinatore...

Rapina in bar in periferia Roma : morto Rapinatore : Cronaca di Roma – Rapina a colpi di pistola in un bar di viale Antonio Ciamarra, in zona Romanina. A perdere la vita uno dei due Rapinatori che si sono introdotti nell’attivita’ commerciale. Ferito il titolare del bar. Sul posto i poliziotti del commissariato Romanina, che hanno arrestato il malvivente. Sul posto anche il 118. Si chiama Enrico Antonelli e ha precedenti per spaccio di droga e ricettazione il 58enne arrestato ...

Roma - conflitto a fuoco in un bar a Cinecittà : tabaccaio spara e uccide Rapinatore : conflitto a fuoco durante una rapina a Roma. Il rapinatore è entrato armato in un bar di viale Antonio Ciamarra, nella zona di Cinecittà Est, a Roma, intorno alle 19 di martedì. L’uomo è poi deceduto, mentre il titolare del locale sarebbe rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la polizia che indaga sull’accaduto ancora tutto da chiarire. L'articolo Roma, conflitto a fuoco in un bar a Cinecittà: tabaccaio spara e uccide rapinatore ...

Roma - Rapinatore ucciso a Cinecittà durante un assalto a una tabaccheria : A sparare è stato il titolare del negozio in via Antonio Ciamarra. La polizia ha bloccato il complice del bandito morto. Inutili i soccorsi, sul posto ritrovato lo scooter della coppia pronto per la fuga.

Napoli - il poliziotto diventato Rapinatore per l?azzardo : «Una vita bruciata» : La verità era venuta a galla dopo che gli agenti del commissariato di Sorrento erano piombati in casa sua per arrestarlo. Da ispettore di polizia penitenziaria, infatti, Gianni (nome di...