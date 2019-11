Polpo | gli errori da evitare e i segreti di una cottura perfetta

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Ilbollito alla perfezione - da impiegare poi nelle ricette preferite (prima fra tutte: con patate al vapore e prezzemolo, come vedremo in seguito) - non è un obiettivo impossibile o frutto della casualità. Al contrario, richiede semplicemente qualche attenzione nei singoli passaggi. Il risultato appagherà anche il palato dei salutisti (ilè un'ottima fonte di proteine, vitamine e sali minerali) e di chi è particolarmente attento alla linea (100 grammi forniscono appena 57 calorie). Qualescegliere Ildi scoglio (Octopus vulgaris), dotato di doppia fila di ventose sui tentacoli e dalle dimensioni maggiori, è il migliore e si presta particolarmente alla lessatura. Risultati meno appaganti si ottengono con la polpessa (Octopus macropus), una specie meno pregiata dai tentacoli sottili, lunghi e caratterizzato da una colorazione ...

Ossessionato1 : Oh cazzo in questo momento il grande Biggie Smalls #Notorious “Hypnotize” Sto immaginando doughy @douglascosta co… - StefVio : Non guarderete più un polpo con gli stessi occhi #siamotuttiLorenz #natura - LordGalurd : @PaPaganini Quindi alla zio Raiola gli hai riferito che il Polpo deve tornare a casa ?? -