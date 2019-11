Oltre i limiti | MAGIC apre una nuova era nell’astronomia gamma

Forum h2o - depuratori fuori controllo Associazione - 36% impianti almeno una volta Oltre limiti legge : Pescara - "Il 36% dei depuratori abruzzesi, ovvero 97 su 272 controllati dall'Arta, ha superato almeno una volta il limite relativo alla presenza di Escherichia coli, la cui soglia di guardia è fissata a 5.000 unità formanti colonia per 100 millilitri". A denunciarlo, in una nota, è il Forum H2o, che ha elaborato i dati dell'Arta relativi alle analisi compiute in Abruzzo. "I dati confermano che la ...

Pesticidi Oltre i limiti - Ministero della salute annuncia ritiro di fagioli confezionati : L'oggetto del richiamo è un lotto di fagioli con l'occhio venduti in confezioni da 500 grammi ciascuna in buste trasparenti etichettate a marchio Nuova Terra. Il richiamo dell'intero lotto si è reso necessario a scopo precauzionale a causa di un possibile rischio chimico peri consumatori dovuto alla presenza di Pesticidi .Continua a leggere

India - emergenza smog a Nuova Delhi : livelli 14 volte Oltre i limiti - i peggiori degli ultimi tre anni. Voli cancellati per scarsa visibilità : “Una camera a gas“. Così il governatore Arvind Kejriwal ha definito Nuova Delhi, dove da giorni è scattata l’emergenza smog. L ’Aqi (Air quality index), che misura le particelle velenose nell’atmosfera, ha toccato quota 650, con punte di 708, e in alcune aree della città addirittura il record di 900, quattordici volte sopra il livello ritenuto accettabile. In alcune aree della città, come il quartiere di Bawana, è stato ...

Friselle integrali Primia ritirate dagli scaffali per sostanza tossica Oltre i limiti : I supermercati Basko hanno richiamato un lotto di friselline integrali con grano italiano Percorsi di Gusto Primia per la presenza di livelli di deossinivalenolo (o Don) superiori ai limiti stabiliti dalla legge. Il prodotto richiamato, avverte il sito Il Fatto alimentare, è distribuito in confezion

Usa - l’uomo con il tasso alcolemico sempre Oltre i limiti : dal 2011 il suo corpo produce etanolo : sempre con il tasso alcolemico oltre i limiti. E non per qualche birra di troppo, ma per un disturbo raro. Nel linguaggio medico si chiama sindrome della fermentazione intestinale e ne “soffre” un uomo di 46 anni della Carolina del Nord: il suo corpo produce quantità di etanolo tramite fermentazione degli amidi all’interno del sistema digestivo. Uno stato di salute difficile da credere: gli hanno dato del bugiardo anche alcuni ...