MotoGp | Alex Marquez non si accontenta | “mi sono divertito un sacco | ma sono ancora

MotoGp - Test Valencia – Marquez soddisfatto : “il primo step per il 2020 è andato bene e su Alex…” : Marc Marquez soddisfatto delle prime giornate di Test a Valencia: le parole del campione del mondo di MotoGp E’ terminata la due giorni di Test di Valencia: i piloti della MotoGp hanno lavorato durante in pista sulle novità portate dai loro team in ottica 2020. La Yamaha ha dominato, chiudendo entrambe le giornate con una tripletta Yamaha. Se ieri il più veloce è stato Quartararo, oggi però in Testa alla classifica dei tempi spicca ...

MotoGp – Marc Marquez premonitore : “la caduta di Alex? Quando l’ho visto uscire dai box ho pensato che…” : Marc Marquez commenta la caduta del fratello Alex alla prima giornata dei test di Valencia La prima giornata dei test di Valencia non è stata troppo positiva per i fratelli Marquez: prima Alex e successivamente Marc, sono stati infattin protagonisti di una caduta sul circuito Ricardo Tormo. Un debutto con caduta per il giovane campione del mondo di Moto2, che a fine giornata si è però detto soddisfatto del lavoro svolto in pista. Proprio ...

MotoGp - Test Valencia – Marc Marquez svela : “mio fratello Alex è solo nel suo box. Gli ho dato soltanto un consiglio…” : Marc Marquez commenta la prima giornata di Test a Valencia e l’esordio del fratello Alex in MotoGp: il campione in carica svela di aver dato soltanto un consiglio al futuro compagno di scuderia Quinto posto per Marc Marquez nella prima giornata di Test a Valencia. Il pilota spagnolo ha provato le prime novità in vista della prossima stagione, nella giornata che ha segnato anche il debutto del fratellino Alex in MotoGp, seppur con il ...

MotoGp - Test Valencia – La prima di Alex Marquez : “giornata positiva a parte la caduta. A Jerez correrò per Repsol Honda” : Alex Marquez ha fatto il suo tanto atteso esordio in MotoGp: il campione di Moto2 si è detto soddisfatto nonostante la caduta Buona la prima per Alex Marquez all’esordio in sella ad una MotoGp. Il pilota spagnolo, fratello dell’attuale campione in carica Marc Marquez, ha disputato una discreta sessione di Testa a Valencia, nonostante una caduta che però non ne ha frenato l’entusiasmo. A Sky Sport Marquez ha dichiarato: ...

VIDEO MotoGp - Test Valencia 2019 : la caduta di Alex Marquez al debutto con la Honda 2020 : Non è cominciata nel migliore dei modi l’avventura di Alex Marquez da pilota ufficiale Honda in MotoGP. Lo spagnolo, campione del mondo di Moto2 nel 2019, ha esordito quest’oggi con la sua nuova moto in versione 2020 nella prima giornata dei Test invernali di Valencia con una scivolata in curva 10 senza grandi conseguenze dal punto di vista fisico. Di seguito il VIDEO della caduta di Alex Marquez all’esordio con la Honda HRC ...

MotoGp - sorprendente retroscena di mercato svelato da Cecchinello : “la prima scelta della Honda non era Alex Marquez” : Il boss della Honda LCR ha rivelato un retroscena di mercato relativo all’approdo di Alex Marquez in HRC Non era Alex Marquez la prima scelta della Honda HRC per sostituire Jorge Lorenzo, ritiratosi al termine di questa stagione dopo il Gran Premio di Valencia. AFP/LaPresse Il team campione del mondo infatti avrebbe voluto ‘promuovere’ Cal Crutchlow, permettendogli di entrare così nella squadra ufficiale dopo quattro anni ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marc Marquez in vetta - Valentino Rossi 6° - caduta per Alex Marquez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.35: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 93 M. Marquez 1:30.792 2 12 M. VIÑALES +0.002 3 21 F. MORBIDELLI +0.578 4 44 P. ESPARGARO +0.655 5 36 J. MIR +0.826 6 46 V. Rossi +0.860 7 27 I. LECUONA +1.380 8 41 A. ESPARGARO +2.103 9 35 C. CRUTCHLOW +2.483 10 6 S. BRADL +2.735 11.33: Franco ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Marc Marquez al comando della sessione - caduta per Alex Marquez con la Honda 2019 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22: Di seguito l’ordine dei tempi: 1 93 M. Marquez 1:30.792 2 44 P. ESPARGARO +0.655 3 36 J. MIR +0.976 4 27 I. LECUONA +1.380 5 35 C. CRUTCHLOW +2.483 6 6 S. BRADL +2.735 7 73 A. Marquez +4.630 8 17 K. ABRAHAM +5.229 9 33 B. BINDER +5.273 10 53 T. RABAT +5.863 11.20: Attenzione! ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : Pol Espargaró comanda la sessione - Alex Marquez in pista con la Honda 2019 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.10: Nel frattempo, colpiscono le novità in Yamaha: nuovo telaio per la M1 e anche il motore avrà diversi aspetti innovativi soprattutto dal punto di vista dell’elettronica. 11.07: Alex Marquez in pista con la Honda, versione “datata”. 11.05: Mir si migliora e si porta a 0″765 da Pol Espargaro, rimanendo però sempre in terza posizione. 11.03: Primo giro cronometrato ...

MotoGp – Alex Marquez in Honda : dai social una strana coincidenza… matematica [FOTO] : Alex Marquez è il nuovo compagno di squadra di Marc Marquez in Honda: sui social spunta una curiosissima coincidenza E’ stato annunciato ieri dalla Honda l’ingaggio di Alex Marquez: il giovane pilota spagnolo, campione del mondo di Moto2, dal prossimo anno sarà compagno di squadra del fratello Marc Marquez. Alex Marquez fa il suo debutto da pilota di MotoGp oggi, ai test di Valencia, in sella alla LCR Honda, in attesa di ...

LIVE MotoGp - Test Valencia 2019 in DIRETTA : solo Bradl in pista al momento! Alex Marquez gira con la Honda 2019 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.32: Bradl è rientrato ai box ed è tornato il silenzio a Valencia. 10.31: 1’34″497 per Bradl che, fino ad ora, ha completato 6 giri con la nuova Honda. 10.29: 1’34″534 per il tedesco della Honda che abbassa ancora il suo riferimento. 10.27: 1’35″444 per Bradl che abbassa ancora una volta il proprio crono di riferimento e lavora per acquisire informazioni ...

MotoGp - Marc Marquez avverte il fratello Alex : “felice del suo arrivo in Honda - ma la pressione sarà fortissima” : Il campione del mondo ha commentato l’approdo in HRC del fratello Alex, scelto per sostituire Jorge Lorenzo Nella prossima stagione, Marc Marquez e il fratello Alex saranno compagni di squadra alla Honda. Una situazione venutasi a creare dopo l’improvviso addio di Jorge Lorenzo, che ha deciso di chiudere con la MotoGp. AFP/LaPresse Alberto Puig dunque ha virato sul neo campione del mondo di Moto2, una scelta avallata anche dal ...

MotoGp - Alberto Puig sull’arrivo di Alex Marquez : “Arriva da campione - non da fratello di Marc” : Oggi la notizia ufficiale, ovviamente era già annunciata da giorni: Alex Marquez è ufficialmente un pilota del team Respol Honda in MotoGP. L’iberico va a raggiungere dunque il fratello e campione del mondo di categoria Marc. Ad esprimersi sull’argomento, come riportato da Marca, è stato Alberto Puig, direttore della casa giapponese. I passi salienti dell’intervista: “Passiamo da un pilota esperto, cinque volte campione, ...

MotoGp - Alex Marquez affiancherà il fratello Marc alla Honda : All’indomani della conclusione della stagione del Motomondiale, la Honda ha uffiicializzato quale sarà il nuovo compagno di squadra di Marc Marquez, che anche nel 2020 inizierà l’annata da campione del mondo. Per due anni consecutivi la scuderia giapponese si è trovata in questa situazione: un anno fa infatti era arrivato l’addio alle corse di Dani […] L'articolo MotoGp, Alex Marquez affiancherà il fratello Marc alla ...