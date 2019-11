Mes | Patuelli di Abi attacca Conte | Le banche italiane non ne sapevano nulla

Mes - Patuelli (Abi) avverte : “Se la riforma ci danneggia non compreremo più bond” : Antonio Patuelli , presidente dell'Abi, avvisa il governo: "Le banche hanno circa 400 miliardi di debito pubblico italiano. Il mio problema è capire cosa fa la Repubblica italiana per tutelare il debito pubblico italiano: se le condizioni relative al debito pubblico si alterano è chiaro che le banche italiane sottoscriveranno meno debito pubblico, non lo compreremo più".Continua a leggere

Anche Patuelli contro il governo : "Banche non informate sulla riforma del Mes" : “Non so niente, ho letto stamattina i giornali, leggo sull’Huffington post ma sono materie sulle quali il mondo bancario italiano non è stato messo al corrente”. Il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, scende dalle nuvole. Parlando con i giornalisti a Bruxelles, a margine di un incontro, Patuelli in sostanza si sfoga. E’ arrabbiato con il governo che, dice, non ha informato il sistema bancario della riforma ...