Manovra | via libera della Commissione Ue | “Ma attenzione a rispettare il Patto di

Manovra - la Ue dà via libera con riserva : “Italia a rischio non conformità. Sulla flessibilità per il dissesto giudizio in primavera” : Come da attese, la Commissione europea ha dato un sostanziale via libera alla Manovra italiana per il 2020, nonostante per Bruxelles come comunicato ad ottobre ci siano “rischi di non rispetto del Patto di stabilità“. La legge di Bilancio potrebbe portare “ad una deviazione significativa dal cammino verso il rispetto dell’obiettivo di medio termine“. Inoltre persiste il rischio di “non rispetto del benchmark di ...

Bruxelles promuove la Manovra italiana con riserva : ?rischio deviazione su deficit e debito : Sono otto i paesi della zona euro che la Commissione europea considera a rischio di violazione del Patto. Bruxelles chiede che la manovra non venga snaturata da troppi emendamenti che ne pregiudichino i saldi di bilancio

Manovra - gli emendamenti “ok boomer” di +Europa : via quota 100 - fondo per i fuorisede e legalizzazione cannabis per ridurre l’Irpef : Dall’abolizione di quota 100 e reddito di cittadinanza – sostituito da un Rei rafforzato – alla legalizzazione della cannabis per finanziare il taglio della prima aliquota Irpef. Poi la regolarizzazione degli immigrati irregolari, l’applicazione della direttiva Bolkestein per i balneari e la creazione di fondi ad hoc per aiutare gli studenti fuorisede e per finanziare innovazione e transizione energetica. E’ la contro-Manovra “Ok, ...

Appello di Conte : meno tasse sulle auto Manovra - via agli emendamenti : L’Appello: chiudiamo il cerchio, ci vuole più ambizioneNon accetto le falsità, la pressione fiscale è rimasta invariata

Manovra : obiettivo ok in tempi sprint - via libera a dl in due letture : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – Un’approvazione in tempi rapidi, con il disco verde al decreto fiscale in sole due letture. Prevedendo la terza, eventualmente, solo per la legge di bilancio. Questo l’obiettivo a cui lavora il governo ed emerso, a quanto riferiscono fonti dell’esecutivo all’Adnkronos, al vertice di maggioranza a Palazzo Chigi. Si starebbe lavorando in questa direzione anche per superare le diverse ...

Salvini : Manovra d'incapaci - vadano via : 14.18 "Faremo un enorme sforzo sulla Manovra, presentata da incapaci d'intendere e volere". Così il leader della Lega Salvini."Spero vadano a casa il prima possibile,fanno più danni della grandine". A proposito dell'ex Ilva,sulla reintroduzione dello scudo penale "abbiamo presentato un emendamento e se bocciato lo ripresenteremo".Sulle riforme costituzionali:"Se le cose si fanno bene, mi siedo al tavolo con tutti, ma non se propongono questo ...

Manovra : Ascom Padova - rinviare lotteria scontrini per evitare figuraccia seggiolini : Padova, 8 nov. (Adnkronos) - "evitare di fare la figuraccia dei seggiolini. Ed evitare anche di costringere le imprese ad una corsa contro il tempo e contro la logica. Semplicemente – osserva il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin - mancano le condizioni per poter ipotizzare l'avvio

Manovra : Buia (Ance) - ‘impegno concreto politica - misure mirate per riavviare macchina’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Sono anni che le manovre di finanza pubblica sacrificano gli investimenti destinati allo sviluppo in generale, con gravissime conseguenze per il Paese. Anche la Manovra di quest’anno non sembra discostarsi da tale impostazione. Ancora una volta, tra annunci e realtà, si rischia di avere un gap che l’Italia non può più permettersi. E’ ormai assodato che stanziare risorse è pressoché ...

"Addio tassa sulle auto aziendali e plastic tax rinviata" : la Manovra Pd-M5s perde pezzi : Potrebbe saltare secondo fonti d'agenzia la tassa sulle auto aziendali prevista in legge di bilancio. Si starebbe anche...

Manovra : al via incontro governo-sindacati con Conte : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – E’ iniziato a Palazzo Chigi l’incontro tra il governo e i sindacati. Per l’esecutivo, al tavolo di confronto, siedono oltre al premier Giuseppe Conte, i ministri Roberto Gualtieri, Nunzia Catalfo, Stefano Patuanelli.L'articolo Manovra: al via incontro governo-sindacati con Conte sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - il testo oggi in Parlamento. Martedì al via la sessione di bilancio : le tappe e i tempi - con l’incognita dell’ostruzionismo leghista : La Manovra arriva oggi in Parlamento, con due settimane di ritardo rispetto alla data prefissata, il 21 ottobre. Dopo l’ok della Ragioneria dello Stato e la firma del capo dello Stato, Sergio Mattarella, lunedì la presidenza di Palazzo Madama riceve sulla sua scrivania il testo della prima legge di bilancio del governo giallorosso, aprendo ufficialmente la sessione dedicata Martedì pomeriggio con le consuete comunicazioni del presidente che ...

Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

