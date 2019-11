Maltempo | linea ferroviaria della Val Pusteria chiusa fino a Natale

Maltempo : stazione allagata e muro crollato su binari - stop treni su linea Gela-Canicattì : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) - Circolazione dei treni sospesa sulla linea Gela-Canicattì a causa dell'ondata di Maltempo che sta interessando la Sicilia. Il nubifragio che si è abbattuto su Licata (Agrigento) ha causato l'allagamento della stazione del paese mentre detriti si sono accumulati sulla l

Maltempo : stazione allagata e muro crollato su binari - stop treni su linea Gela-Canicattì : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – Circolazione dei treni sospesa sulla linea Gela-Canicattì a causa dell’ondata di Maltempo che sta interessando la Sicilia. Il nubifragio che si è abbattuto su Licata (Agrigento) ha causato l’allagamento della stazione del paese mentre detriti si sono accumulati sulla linea fra Licata e Campobello di Ravanusa. Un muro, di circa 80 metri, è invece crollato nel pomeriggio sui binari tra Gela e ...

Maltempo - situazione critica in Alto Adige : nuova frana sulla linea ferroviaria della Val Pusteria - rimarrà chiusa almeno un mese : Nuovo smottamento sulla linea ferroviaria della Val Pusteria, chiusa da giorni dopo l’ondata di Maltempo in Alto Adige. A Valdaora su un pendio boschivo ha ceduto un tratto di banchina. Per alcuni metri i binari sono sospesi nel vuoto sotto una voragine di decine e decine di metri. A poca distanza dal luogo della frana, poco dopo, due enormi sassi sono finiti sui binari della linea ferroviaria della val Pusteria. I lavori di repristino si ...

Maltempo : riaperta la linea ferroviaria del Brennero a Bolzano : Alle ore 11 è stata riaperta la linea ferroviaria del Brennero, interrotta da ieri sera per una frana a Bolzano. Già alle ore 9.30 i treni avevano iniziato a circolare su un binario unico, poi e’ entrato nuovamente in funzione anche il secondo binario. L'articolo Maltempo: riaperta la linea ferroviaria del Brennero a Bolzano sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - fulmine su un treno : ritardi sulla linea Milano-Bologna : Mattinata di ritardi e disagi per i viaggiatori in Lombardia. Tutto è iniziato poco dopo le 6.30 quando quello che sembra un fulmine ha colpito, mandandolo in frantumi, il vetro anteriore del treno 2647, partito da Milano Centrale alle 6.20 e diretto a Mantova. Il treno era in transito tra Milano Rogoredo e Lodi quando si è fermato. Il convoglio è stato spinto fino a Tavazzano dal treno 20412, che – spiega trenord – non è stato ...

Maltempo - Rfi : “Dalle 12 graduale ripresa della circolazione ferroviaria sulla linea AV fra Milano e Bologna” : Dalle 12 sta tornando progressivamente alla normalità la circolazione ferroviaria sulla linea AV fra Milano e Bologna, rallentata dalle 6.30. Motivi dei rallentamenti sono stati un guasto alla linea elettrica, probabilmente provocato dal Maltempo che ha interessato la Lombardia, e un treno fermo in linea fra Tavazzano e Rogoredo. Le cause sono in corso di accertamento. I treni hanno registrato ritardi medi di 120 minuti.Nella mattinata, il ...

Maltempo : riaperta la linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui : È stata riaperta questa mattina la linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui Terme. Sono terminate le attività di ripristino dell’infrastruttura dovuti ai movimenti franosi di lunedì scorso a causa del Maltempo che aveva colpito il basso Piemonte e zone confinanti della Liguria nella provincia di Genova. Lo rende noto Trenitalia che in questi giorni aveva svolto il servizio mettendo a disposizione dei bus. L'articolo Maltempo: riaperta la linea ...

Maltempo Piemonte : ripreso il servizio ferroviario della linea Sfma tra Torino e Ciriè : Rientrata sotto il livello di guardia l’acqua del fiume Stura a Venaria, è ripresa nel primo pomeriggio di oggi il servizio ferroviario tra Ciriè e Torino della linea Sfma. La circolazione ferroviaria era stata interrotta nella mattinata di ieri a causa dell’innalzamento del livello dell’acqua sul ponte di Venaria. L'articolo Maltempo Piemonte: ripreso il servizio ferroviario della linea Sfma tra Torino e Ciriè sembra essere ...

Maltempo - ferma la linea ferroviaria Genova-Milano e Genova-Torino : Sospesa la circolazione per allagamenti nell’Alessandrino e nell’Ovadese. Persistono i temporali, anche di forte intensità, su tutto il Nordovest

Maltempo Lombardia - binario unico : forti ritardi sulla linea del Sempione : E’ stata parzialmente riattivata la circolazione ferroviaria sulla linea Domodossola-Milano. La linea del Sempione era interrotta dalle 14,30 a causa di una voragine apertasi lungo il terzo binario alla stazione di Verbania forse a causa del Maltempo delle ultime ore. Tra le stazioni di Mergozzo e Baveno si transita ora a binario unico alternato. Pesanti i ritardi. L'articolo Maltempo Lombardia, binario unico: forti ritardi sulla linea del ...

Maltempo : ripresa la circolazione dei treni sulle linea Genova-La Spezia : E’ ripresa alle 16.15 la circolazione ferroviaria sulla linea Genova-La Spezia, sospesa dalle 14.45 tra Santa Margherita Ligure e Chiavari per la caduta di rami e di una tettoia di lamiera sui binari dall’esterno della ferrovia. Alle 17.10 è tornato operativo anche il binario tra Cogoleto e Genova Voltri sulla linea Genova-Savona-Ventimiglia, inibito alla circolazione da questa mattina per l’allagamento della sede ferroviaria ...

Maltempo Napoli : ripresa la circolazione ferroviaria sulla linea 2 della metro : ripresa intorno alle ore 12 la circolazione ferroviaria tra le stazioni Napoli Campi Flegrei e Napoli San Giovanni Barra (linea 2 della metropolitana di Napoli), sulla linea Villa Literno-Napoli San Giovanni Barra. La sospensione era stata decisa intorno alle ore 5 a causa dell’allagamento della stazione sotterranea di piazza Garibaldi, con guasti ai sistemi tecnologici per il distanziamento dei treni. Nel corso dell’interruzione i ...