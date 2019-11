Macchina trasformata in camera a gas per tentare suicidio | 73enne salvato

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Roma – Ha attaccato un tubo in plastica alla marmitta e poi l’ha introdotto all’interno dell’abitacolo della sua vettura. Voleva farla finita cosi’ una Roma dagli agenti del commissariato Fidene Serpentara, che ha posteggiato la sua, sedendosi sul sedile del conducente, in via Nomentana. Ad allertare gli agenti, attraverso la segnalazione al numero unico di emergenza, un passante allarmato dalla scena appena vista. Al loro arrivo, gli agenti hanno immediatamente staccato il collegamento in plastica che scaricava il monossido di carbonio ed hanno girato le chiavi, spegnendo la. L’uomo e’ stato trovato, riverso sul sedile anteriore dell’auto, con in bocca un gran numero di pasticche tolte repentinamente dai poliziotti per permettergli di respirare ed evitarne il soffocamento. Altri farmaci sono stati ...

Michelamikba1 : @Masssimilianoo La Francia ha sempre avuto pil superiore perchè ha sempre immesso più del 3% di liquidità,questa li… - marco_rogerio_ : O che Klopp in questo momento sia il miglior allenatore al mondo, senza se e senza ma. Una squadra normale qualche… -