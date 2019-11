LIVE MotoGP | Test Valencia 2019 in DIRETTA | Franco Morbidelli inizia alla grande | moto in

Fonte : oasport

(Di mercoledì 20 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.42 Si controlla la pista per capire eventuale presenza d’olio dopo la rottura di Iannone 12.40 ATTENZIONE!in fiamme per Andrea Iannone all’uscita dai box dopo che ilre è esploso in pieno rettilineo. BANDIERA ROSSA! 12.38 AGGIORNAMENTO TEMPI 1 93 M. MARQUEZ 1:30.664 2 44 P. ESPARGARO +0.021 3 21 F.+0.139 4 36 J. MIR +0.150 5 20 F. QUARTARARO +0.274 6 12 M. VIÑALES +0.372 7 4 A. DOVIZIOSO +0.549 8 42 A. RINS +0.579 9 43 J. MILLER +0.838 10 27 I. LECUONA +0.851 12.36 Marc Marquez si rimette in carena, fa segnare i suoi migliori primi due settori, quindi record nel T3 per 15 millesimi e vola poi al comando in 1:30.664 con 21 millesimi su Pol Espargarò! 12.34 Pol Espargarò vola! 304 millesimi di ...

