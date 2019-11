Lamorgese:risorse a Comuni per assumere

"E' prioritario considerare ogni opportunità per convogliare agli enti locali nuoveche consentano assunzioni di personale, soprattutto per gli enti in situazione di dissesto e grave difficoltà economica". Così la ministra dell'Interno, all'assemblea Anci ad Arezzo. La titolare del Viminale ricorda l'importantre ruolo svolto dai: grazie ai sindaci per la gestione dell'accoglienza ai migranti, dice, e poi: nel 2020 più fondi per manutenzione strade e scuole; spingere per semplificazione.(Di mercoledì 20 novembre 2019)