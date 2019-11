Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Il preconcetto c’è, è inutile negarlo. Quando dieci anni fa comparve il Popolo Viola con il “No B-Day”, dove la “B” stava per Berlusconi, e poi, da lì a poco, si ebbe il primo “V-Day” del Movimento 5 Stelle, dove la “V” stava per “Vaffa”, si rividero le folle indignate in piazza. Erano giorni incerti – come quelli che si vivono oggi – ed eravamo alla vigilia della crisi del bipolarismo, che sarebbe sfociata nel governo di salvezza nazionale e finanziaria di Mario Monti – come l’esecutivo che abbiamo adesso.I partiti tradizionali erano in grave crisi – molto più di oggi - e da più parti si sentiva la necessità di ritrovare l’interesse per la politica. I media nazionali si misero a seguire con grande interesse questa “cosa ...

Grazia79031639 : RT @HuffPostItalia: Fatti sardina! - Dani65489209 : RT @HuffPostItalia: Fatti sardina! - HuffPostItalia : Fatti sardina! -