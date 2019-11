Duka Pres Federcalcio Albania | ”Napoli | ecco perchè dovrebbe andare via Ancelotti…”

Fonte : forzazzurri

(Di mercoledì 20 novembre 2019): “Hysaj? Meglio rinnovargli il contratto: se ADL cambia allenatore torna a giocare. Reja non è in discussione” A ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Armandidentealbanese, per parlare delle ultime vicende accadute in casa Napoli, delAncelottivia e sulla opportunità di rinnovare il contratto di Hysaj. Queste le sue parole: SULL’“Cammino dell’in Europa? Sarei rimasto soddisfatto se ci fossimo qualificati, il calcio è così: abbiamo fatto bene in qualche partita, meno in altre, siamo stati incostanti e abbiamo raccolto ciò che ci siamo meritati. Abbiamo cominciato male con la Turchia, in casa e sfortunati nella trasferta. Non ci siamo concentrati in tutte le partite, abbiamo fatto benissimo certe partite, ed altre, come quelle di Andorra, molto ...

sportli26181512 : Duka (Pres. Federcalcio Albania): 'Ancelotti non ha più la squadra sotto controllo, se De Laurentiis è sveglio, lo… - MundoNapoli : Pres.Federazione albanese Duka: “Hysaj per me resterà nel Napoli” -