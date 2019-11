“Addio Rocky | ti abbiamo voluto bene” | muore cane antidroga | spacciatori gli scrivono un

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 20 novembre 2019) Addio, tibene. Firmato: “gli”. Anche i delinquenti hanno un’anima. Nella fattispecie nel paesino di Thiene, in provincia di Vicenza. È davanti al garage del comando della municipale Nordest Vicentino che alle 7 del mattino di martedì 19 novembre un agente che stava per iniziare il turno di lavoro ha trovato un foglietto. “Saremo criminali,, delinquenti, ma anche noisentimenti”, c’è scritto a biro blu sulla missiva lasciati ai vigili. “Unnon può avere alcuna colpa e quello che è successo dispiace pure a noi. Magari avete pensato che avessimo stappato una bottiglia ma non è così. Ciao Agenti, Buona Caccia. Ciao”. Assieme alla letterina di cordoglio è stato lasciato un sacchettino trasparente con un qualche grammo di hashish per confermare la veridicità dei mittenti.era un pastore tedesco di tre anni ...

