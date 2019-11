Una coppia passeggiando sulla spiaggia trova una strana palla di gomma | poi scopre cos’è

Una Honda tutta Marquez : in Motogp Marc farà coppia col fratello Alex : Team Marquez. La Honda ufficializza che la seconda guida in Motogp per il prossimo anno sarà affidata al fratello del campione del mondo: Alex Marquez. Il “giovane” Marquez, fresco di titolo mondiale in Moto2, arriva nella classe regina al posto di Jorge Lorenzo nel team Repsol, sponsorizzato dal fratello. Alex, proprio per la “raccomandazione” di Marc, ha sbaragliato la concorrenza di Cal Crutchlow e Johann Zarco.

Dopo Temptation Island Sonia Onelli e Massimo Colantoni sono Una coppia : L'agente immobiliare e la coreografa sono diventati famosi Dopo la partecipazione al reality show di Canale 5, dove lui...

L'ira di una madre : "Mi hanno tolto mio figlio per darlo a Una coppia gay" : Elena Barlozzari Costanza Tosi Mamma Roberta si sfoga col Giornale.it: "Dicono che è per il suo bene, ma un bambino non avrebbe diritto a crescere con una madre e un padre?" Quella di Roberta non è solamente la storia di una mamma che sta lottando per riportare a casa i propri figli. Di genitori che si sono riscattati da un passato difficile e stanno cercando di ricomporre il puzzle della propria vita ce ne sono ...

Temptation Island Vip - finito l’amore per Una coppia. Lo sfogo su Instagram : Non sono riusciti a superare le incompatibilità, né i problemi avuti proprio durante il reality dei sentimenti. Così nelle ultime ore Gabriele Pippo e Silvia Tirado si sono detti addio attraverso i loro rispettivi profili Instagram. La relazione della coppia che ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip è arrivata al capolinea. La decisione non ha destato, però, troppo stupore tra il pubblico del web e i telespettatori, ...

“La strana coppia accanto a lui”. GF Vip - Alfonso Signorini ha fatto Una scelta esplosiva : Ormai è quasi countdown per l’inizio della nuova edizione del ‘Grande Fratello Vip’. Il reality, che andrà in onda su Canale 5, comincerà martedì 7 gennaio 2020. Ricordiamo che inizialmente il suo start era in programma ad ottobre, ma poi si è deciso di posticiparlo proprio subito dopo la fine delle festività natalizie. Nonostante manchino poco meno di due mesi al suo avvio, non si ha certezza dei concorrenti che si sfideranno ...

Luchè - quaranta euro per un selfie con il rapper. Scoppia la polemica ma lui si dissocia : “Una trovata dei pr per fare soldi” : Un selfie con il rapper? 40 euro. È Scoppiato il caso Luchè. Complice lo zelo di qualche pr e il volantino con il tariffario piuttosto esoso di una serata disco+live a Brindisi è diventato motivo di rimostranze accese sui social. Luchè, al secolo Luca Imprudente, napoletano, 38enne, ex Co’Sang, uno dei massimi esponenti dell’hip hop italiano, sarà nel capoluogo pugliese il 23 novembre prossimo per una serata in un locale della via Appia. Un ...

“Sotto choc”. Secondo aborto in un anno per la celebre coppia : Una tragedia impossibile da accettare : Secondo aborto in un anno. Un trauma infinito quello che Hilaria, moglie di Alec Baldwin, è stata costretta a subire. Per la seconda volta in un anno. La donna è devastata e ha espresso tutto il suo dolore in un video che ha postato su Instagram. Il video che la donna ha postato è da brividi: Hilaria Baldwin si è registrata mentre parla con la figlia Carmen e le fa sapere che la sorellina che aveva in pancia e che la piccola Carmen tanto ...

Sara Tozzi - ex Uomini e donne - e Francesco sono di nuovo Una coppia : 'L'amore è forte' : Si era fatta conoscere al pubblico di Canale 5 soprattutto per la sua breve ma intensa esperienza a Uomini e donne: Sara Tozzi era stata nominata tronista lo scorso settembre ma la sua partecipazione al dating show di Maria De Filippi era durata poco più di un mese. Lei stessa aveva spiegato di non essere riuscita ad aprire il suo cuore ai corteggiatori che aveva conosciuto in trasmissione. Il motivo? I sentimenti ancora vivi per il suo ex ...

Temptation Island Vip - fiocco azzurro per Una coppia del reality : Fabio Esposito e Marcella Esposito avevano partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip. Volevano mettere alla prova il loro amore perché nella vita di tutti i giorni non riuscivano mai a stare lontani. Nella separazione, quindi, avrebbero dovuto trovare la loro forza. In realtà il loro percorso all’interno del reality fu veramente breve. Fabio, manager del brand Coconuda, ha chiesto il falò di confronto solo dopo tre giorni ...

Veera Kinnunen e Stefano Oradei - di nuovo insieme a Ballando : ‘Eravamo già Una coppia rotta’ : “Abbiamo avuto una crisi forte molto prima. Può essere che era geloso di Dani ma non era quella la causa della nostra rottura“, ha spiegato Veera Kinnunen nel corso di una intervista a Italia sì (qui il video) in onda sabato 9 novembre, intervista nella quale mette a posto i tasselli di un gossip che ha infiammato la cronaca rosa della scorsa stagione televisiva. E in questa occasione vuole precisare che la relazione con l’ex ...

Una coppia è innamoratissima - lui ha 19 anni e lei 72 si sono conosciuti da soli due settimane e si sposeranno a breve : Una copia decisamente anomala quella formata da Gary che di anni ne ha 19 e Almeda che di anni ne ha 72. E’ evidente che i più sono scettici di fronte a questa coppia che si è conosciuta, innamorata e che ha deciso di sposarsi in brevissimo tempo, solo due settimane. Questa coppia vive a Maryville nel Tennesee. Dopo essersi conosciuti si sono immediatamente innamorati e non hanno pensato alle conseguenze che l’ufficializzazione ...

NBA – Kawhi Leonard salta il big match contro i Bucks : non è infortUnato e scoppia la polemica : Kawhi Leonard non ha preso parte al big match contro i Milwaukee Bucks: un riposo precauzionale che non ha fatto felici i tifosi Nella notte italiana, i Clippers sono stati sconfitti dai Milwaukee Bucks di uno straordinario Giannis Antetokounmpo. Mentre gli ospiti hanno potuto contare sul leader greco, autore di 38 punti, 16 rimbalzi e 9 assist, fra le file dei Clippers si è sentita l’assenza di Kawhi Leonard. L’MVP delle ...