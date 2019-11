U&D riassunto del 18 novembre | la Galgani non approva i balli tra la Cipollari e Juan

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 19 novembre 2019) Tra GemmaLuis prosegue la conoscenza a Uomini e Donne trono over. La coppia continua ad essere protagonista delle varie puntate del programma pomeridiano di Maria De Filippi. Durante l'appuntamento trasmesso su Canale 5 ieri, 18, la dama torinese non ha affatto apprezzato gli atteggiamenti di Tina, la quale sta cercando in tutti i modi di attirare su di sé le attenzioni del cavaliere italo-venezuelano. Tina vuol fare ingelosire Gemma a U&D e prova a 'conquistare'Luis Stando a quanto avvenuto negli ultimi tempi a Uomini e Donne trono over, sembra proprio che Gemma sia particolarmente attratta dal suo nuovo corteggiatore. La, infatti, nonostante gli avvertimenti di Maria De Filippi, starebbe già guardando al futuro, avendo ammesso cheLuis ha scatenato in lei una vera e propria tempesta di sensazioni ed emozioni che non riesce a ...

