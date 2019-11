Ritrovata una versione inedita di Sonic The Hedgehog 3 sopravvissuta al tumultuoso

Fonte : eurogamer

(Di martedì 19 novembre 2019) Hidden Palace e The Cutting Room Floor hanno ottenuto con un piccolo aiuto quello che deve essere uno dei videogiochi inediti più interessanti di tutti i tempi: una build preview iniziale di3, che è molto diversa dal gioco Genesis che alla fine è stato pubblicato.Come Hidden Palace ci ricorda nel report della scoperta,3 ha avuto uno sviluppo infernale originariamente, iniziando la vita come un gioco 3D isometrico prima di tornare alla sua forma 2D più classica per rispettare le scadenze di marketing. Quindi, quando non fu in grado di uscire nella data stabilita, finì per essere diviso in due giochi (il secondo dei quali sarebbe diventato& Knuckles).Il disordine che ne derivò non significava solo che Sega doveva ottenere un aiuto esterno per preparare il gioco in tempo, specialmente quando si trattava di musica, ma che3 in questo stato iniziale non fu ...

lookatmewon : Stanotte ho fatto un sogno che mi ha lasciato una sensazione di angoscia e tristezza, e tra l’altro mi sono ritrova… - edopatriarca : Laura Borgonzoni si è ritrovata nel modenese al seguito del Capitano Salvini.Ti predisponi all’ascolto,c’è sempre d… - MiyakeEau : @evamarghe Hai per caso una gemella dalla quale sei stata divisa alla nascita??? In questo caso:mi hai ritrovata?????? -