OnePlus 3 e OnePlus 3T si aggiornano ancora | ecco le novità dell’ultimo update

OxygenOS 10.0.2 disponibile per OnePlus 7 e 7 Pro con una marea di miglioramenti : OnePlus comunica la disponibilità di un nuovo aggiornamento stabile per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro, i suoi ormai ex-top di gamma, contraddistinto dalla versione OxygenOS 10.0.2.

OnePlus 7T è in offerta a un prezzo strepitoso con un coupon esclusivo : OnePlus 7T, il nuovo smartphone del produttore cinese presentato qualche settimana fa, è in promozione in occasione del Singles's Day con un codice sconto esclusivo.

Piccolo aggiornamento per OnePlus 7T Pro - OnePlus 7 Pro riceve Android 10 a partire dalla Cina : OnePlus 7 Pro e OnePlus 7T Pro stanno ricevendo un nuovo aggiornamento software, per il primo c'è Android 10 in Cina, per il secondo qualche fix.

Basta una semplice mod per utilizzare Google Feed sul launcher ufficiale di OnePlus : La nuova mod Magisk permette di attivare Google Feed sul launcher ufficiale di OnePlus

OnePlus 7T Pro : migliori cover e pellicole di vetro : Esteticamente identico al suo precedessore, il nuovo OnePlus 7T Pro è pronto a conquistare milioni di utenti. Il nuovo device di casa OnePlus monta un pannello QHD+ da 6.67″ AMOLED con refresh rate a 90 Hz leggi di più...

L'update ad Android 10 per OnePlus 6 e 6T è stato fermato a causa di alcuni bug : Pare che OnePlus abbia deciso di sospendere le operazioni di rilascio di Android 10 per OnePlus 6 e 6T in attesa della disponibilità di una build più stabile

OnePlus 7 e OnePlus 7T ricevono la OxygenOS 10.0.6 anche in Europa : miglioramenti di stabilità e poco altro : OnePlus 7 e OnePlus 7T ricevono la OxygenOS 10.0.6: migliorata la stabilità di sistema, ottimizzato il consumo energetico in standby e poco altro

OnePlus 7T : migliori cover e pellicole di vetro : Presentato ufficialmente agli inizi di Ottobre, il nuovo OnePlus 7T differisce dal suo predecessore OnePlus 7 unicamente nelle fotocamere; difatti, sul nuovo 7T, le fotocamere poste sul retro sono racchiuse in un cerchio situato nella leggi di più...

Provate le novità di OnePlus Zen Mode in anteprima col programma beta : OnePlus ha lanciato la versione beta 1.4.1 di Zen Mode per raccogliere feedback e suggerimenti dagli utenti per migliorare la modalità Zen, infatti, tra le novità introdotte con questa versione c'è l'aggiunta di una finestra di dialogo per il feedback.

Un leak ci mostra alcune funzioni e l'aspetto del nuovo OnePlus 8 Pro : Un leak mostra il prototipo di quello che sembra essere il nuovo OnePlus 8 Pro a diversi mesi dal lancio

Whatsapp : eccessivo consumo di batteria per OnePlus e Xiaomi : Whatsapp sembra avere un effetto eccessivo sul consumo di batterie sugli smartphone OnePlus con Android 9 e Android 10. È quanto stanno raccontando gli utenti di tali device sia su Reddit che sul Play Store. L'utilizzo anche limitato dell'app provocherebbe fino al 40% di consumo energetico della batteria.

Ecco come OnePlus ha in mente di informare gli utenti dell'arrivo di una nuova notifica : Un interessante teaser pubblicato dall'account Twitter ufficiale di OnePlus UK mostra il futuro delle notifiche LED

Seri problemi di batteria causati da WhatsApp : i modelli OnePlus e Xiaomi colpiti : Arrivano alcune segnalazioni importanti, che in parte posso confermare in prima persona, in merito a problemi causati da WhatsApp per quanto concerne il consumo della batteria legato a determinati smartphone OnePlus e Xiaomi. Proprio in settimana ho avuto modo di condividere coi nostri lettori un calo significativo dell'autonomia per OnePlus 6, come avrete notato tramite l'apposito articolo, ipotizzando che la questione fosse legata all'ultima ...