Odeh | leader arabo israeliano | ad HuffPost | Mai in un Governo di colonialisti

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 19 novembre 2019) Per idegli arabi israeliani è “una palese, ingiustificabile intrusione nelle vicende interne a Israele, oltre che l’ennesima picconata al negoziato di pace”. Per la dirigenza palestinese è “l’ennesima conferma che per Trump non solo sono inesistenti i diritti del popolo palestinese ma che per lui e i suoi fedeli sostenitori dei coloni, la legalità internazionale e le risoluzioni Onu sono carta straccia”.Di certo, è l’ultimo salvagente lanciato da The Donald all’amico Bibi nel momento più difficile della sua lunga vita politica. “Gli Stati Uniti non considerano più gli insediamenti di coloni ebrei nei Territori palestinesi “incompatibili con la legalità internazionale”. Con una mossa che rovescia la posizione assunta dal Dipartimento di Stato americano fin dal 1978, ...

