Maratona Torino 2019 | data | programma | orari e tv Il percorso ai raggi X

Fonte : oasport

(Di martedì 19 novembre 2019) Ladisi correrà domenica 24 novembre (partenza alle ore 09.30), l’evento sarebbe dovuto andare in scena lo scorso 3 novembre ma in estate è stata poi cambiata lazione e così la 42 km nel capoluogo piemontese è slittata di tre settimane. Circa 2000 podisti, stando ai dati più recenti, si daranno battaglia in una delle grandi classiche del nostro panorama: una marea di amatori e diversi professionisti saranno impegnati in questo evento che va in scena in contemporanea con la ben più partecipatadi Firenze, un concorrente sempre difficile da battere La partenza delladiè posta in piazza San Carlo mentre l’arrivo è in Piazza Castello. Avvio un po’ tortuoso, poi una leggera discesa che porta verso Borgo Po prima di un lungo rettilineo che conduce verso la zona di Moncalieri attorno al 10 km. A questo punto ci si ...

torinoggi : La storia di Alfonso Coppola: 'I medici dissero che non avrei più avuto una vita normale'. Il 24 novembre correrà l… - Pierobcat3 : Domenica 24/11/19 si corre la Maratona della città di Torino. Automobilisti cari, abbiate pazienza. Quest’anno sp… - torinosportiva : La Storia: Alfonso Coppola, malato del morbo di Crohn, domenica 24 sarà alla Maratona di Torino -