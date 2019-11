L’uscita di Google Stadia è un flop? Il parere degli esperti

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 19 novembre 2019) Cade oggi, 19 novembre, la data di uscita di. Un giorno particolarmente importante non solo per la compagnia di Mountain View, ma anche per l'intero settore videoludico. Big G ha infatti avviato il suo attacco al mondo del gaming, cercando di ridefinirne in parte la forma con una piattaforma che abbandona il supporto fisico per abbracciare il gioco in streaming sfruttando la tecnologia cloud. Questo significa offrire agli utenti i propri videogiochi preferiti su (quasi) tutti i device dotati di connessione di rete e schermo in alta definizione, come PC, tablet, smartphone e smart TV. https://www.youtube.com/watch?v=HikAuH40fHc E se è vero che la lista di titoli disponibili all'uscita dinon entusiasma, i pareri della stampa internazionale non sono poi così positivi sull'intera operazione di lancio messa in piedi da. Pareri come quello di ...

