I 10 cellulari vintage che vorremmo resuscitati dopo Razr

Fonte : wired

(Di martedì 19 novembre 2019) Di recente si sono visti diversi modelli che riportano in vita best-seller del passato, come Nokia 3310 oppure il banana-phone Nokia 8810. Ancora meglio, Motorola ha deciso di fare una versione ultramoderna con schermo pieghevole del mitico. E Htc vuole proporre un’edizione riveduta e corretta del suo One del 2014. Quali sono gli altri telefonini storici che vedremmo bene di nuovi sugli scaffali, naturalmente riveduti e aggiornati? Ne abbiamo scelti dieci, in ordine cronologico di debutto commerciale, e nella gallery potete vedere tutte le foto. Motorola DynaTAC Partiamo dal 1984 con uno dei telefonini che ha scritto la storia ovvero Motorola DynaTAC 8000X che faceva capolino 35 anni fa con un prezzo di quasi 4000 dollari, paragonabili a circa 9000 euro attuali. Batteria da 10 ore in standby e 30 minuti di chiamata, accostandolo alla guancia andava a superare abbondantemente ...

giuliog : RT @ItaliaStartUp_: Cellulari vintage: meglio non buttarli, alcuni valgono fino a 1000 Euro - Tecnoandroid - ItaliaStartUp_ : Cellulari vintage: meglio non buttarli, alcuni valgono fino a 1000 Euro - Tecnoandroid - genovesergio76 : Cellulari vintage: cinque modelli degli anni ’80 che vale la pena vendere -