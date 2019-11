Cuneo | donna accoltellata durante rapina | in manette 25enne

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 19 novembre 2019) Marco Della Corte Un ragazzo di 25 anni si era introdotto in piena notte all'interno dell'abitazione di una 54enne: dopo aver ferito laha cercato di far perdere le proprie tracce Unadi 54 anni è stataall'interno della sua abitazione a, nel corso di una. Trasportata in codice rosso presso l'ospedale Santa Croce, attualmente non sarebbe in pericolo di vita. La polizia ha arrestato il presunto autore dellae dell'aggressione ai danni della. Si tratterebbe di un ragazzo di 25 anni di origine filippina, già conosciuto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti di furto. Dopo il misfatto ha cercato di far perdere le sue tracce allontanandosi. Come si legge da TgCom24, la vittima viveva da sola in casa. L'episodio si è consumato in data 19 novembre 2019 alle 3:30 del mattino. Il giovane sarebbe entrato nell'abitazione privata ...

