Biella, cittadinanza onoraria ad Ezio Greggio. Pd: Perché non a Segre?

(Di martedì 19 novembre 2019) "La tempistica della scelta di attribuire laha tutta l'aria di essere una provocazione". È quanto scritto da Paolo Furia,tario del Pd in Piemonte, per commentare la decisione con cui la giunta comunale diha concesso laall'attore e conduttore di Striscia la Notizia. Niente di male, se non fosse che lo stesso titolo era stato negato poco tempo prima dal sindaco, il leghista Claudio Corradino, alla senatrice a vita Liliana. Abbastanza per scatenare una feroce polemica politica, con i dem a puntare il dito contro il primo cittadino biellese e la giunta del capoluogo di provincia.La, come riporta il Comune di, gli sarà conferita sabato 23 novembre. Decisione dettata dal profondo legame dell'attore con la città natale, Cossato, proprio in provincia di. Nelle ...

