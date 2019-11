Fonte : ilnapolista

(Di martedì 19 novembre 2019) “Arbitro, sei un terrone”. Solo che non è un tifoso ad inveire, ma undi una squadra categoria. E all’educatore (gli11 anni) più che all’, il Questore di Pordenone ha inflitto undi 1. Una sanzione “rieducativa”, appunto. Racconta la vicenda Repubblica: l’episodio è avvenuto durante una partita a Sacile, in provincia di Pordenone. Il personale della Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pordenone ha notificato il provvedimento di Divieto di Accesso ai luoghi ove si svolgono Manifestazioni Sportive” disposto dal Questore di Pordenone Marco Odorisio nei confronti del 42ennedella squadra giovanile, quel giorno era in trasferta. L’arbitro era un dirigente della formazione avversaria, accreditato a dirigere la gara dopo aver svolto uno specifico corso in ...

napolista : '#Arbitro #terrone', #daspo di un anno ad un allenatore di Esordienti - ilNapolista - masterx_iulm : Il mister non avrà accesso ad alcuna manifestazione sportiva e dovrà lasciare la guida tecnica della sua formazione… - afradoc : RT @_DAGOSPIA_: 'ARBITRO TERRONE', DASPO PER UN ANNO NEI CONFRONTI DI UN ALLENATORE DEGLI ESORDIENTI A PORDENONE -