Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 19 novembre 2019) Nuovo presunto scandalo a Il, il reality show trasmesso da Rai 2. William Carrozzo della scorsa edizione de Ilquesta settimana ha realizzato un video su YouTube dove – in collaborazione con Denis Dosio – dichiara che ci sarebbero alcune leggende metropolitane che vedrebbero protagonisti alcuni suoi ex compagni di classe fra alcool nascosto e avventurele coperte. Sì, avete letto bene, alcool. Il ragazzo non ha fatto nomi, ma tutte le attenzioni sono ricadute sul bad boy della scorsa edizione, Luca Cobelli, che è stato così additatoquello che avrebbe fatto cose proibite.Cobelli, che qualche settimana fa è stato pure ospite a TvTalk, ha negato dando a William dello “schifoso”.Poi ha detto: “Dentro Ilnon è mai stato portato alcool e non sono mai stati fatti atti sessuali, avevamo 15 telecamere fisse in camera, 2 telecamere a 360°, cameraman che ...

zazoomblog : “Alcol e amore sotto le lenzuola”. Il Collegio la voce choc: “Ecco come non si fanno beccare” - #“Alcol #amore… - _smpdr : tutti a nanna ? o a fare all'amore ? a me stasera l'alcol mi ha reso moscio manco con una gru di vernazza me lo tir… - Michelaepasta : Marito sbrigati a dedicarmi questa canzone d'ammmmore!!! ?? 'Mischiare il sesso e l'amore È un po' come mischiare… -