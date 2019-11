Una Honda tutta Marquez | in Motogp Marc farà coppia col fratello Alex

Ufficiale il cast della serie Netflix di Shonda Rhimes su Anna Delvey - con Una reunion di Scandal : Comincia a delinearsi il nutrito cast della prossima serie Netflix di Shonda Rhimes, dedicata all'affascinante storia di Anna Delvey. Negli ultimi giorni sono stati annunciati molti dei nomi del cast, tra cui spuntano anche volti noti dell'universo ShondaLand. Protagonisti della serie, dal titolo Inventing Anna, saranno Arian Moayed, Anders Holm, Anna Deavere Smith, Jeff Perry (il Cyrus di Scandal e il Thatcher ...

F1 : nuova Spy Story? Si sospetta Una fuga di dati sul motore Ferrari. Honda ne avrebbe beneficiato : La battaglia tra Ferrari e Red Bull, accesa in pista e fuori da Max Verstappen ad Austin (Stati Uniti), non sembrerebbe qualcosa di limitato solo al presente. Andiamo però con ordine. Nel paddock, in Texas, tanti hanno correlato la mancanza prestazionale della Rossa alla direttiva tecnica riguardante l’uso del flussometro, sul tema “Power Unit”. Tale restrizione, secondo quest’idea, avrebbe reso impossibile inserire ...

MotoGP - GP Malesia 2019 : il gambero Ducati. Una crisi tecnica sempre più evidente per la scuderia di Borgo Panigale : Yamaha e Honda di un altro pianeta : L’ultima vittoria risale al GP d’Austria (11 agosto), nelle ultime sei gare sono arrivati soltanto due podi (secondo posto ad Aragon, terza piazza in Giappone), l’involuzione tecnica del mezzo è sotto gli occhi di tutti e innegabile. Andrea Dovizioso chiuderà il Mondiale MotoGP al secondo posto, primo degli umani alle spalle dell’inarrivabile Marc Marquez ma negli ultimi tre mesi la scuderia di Borgo Panigale è ben ...

MotoGp – Jorge Lorenzo sempre più deluso - ancora Una frecciata alla Honda : “è ben consapevole di dove deve migliorare la moto” : Jorge Lorenzo sincero dopo le qualifiche del Gp del Giappone: le parole del maiorchino della Honda Sembra non migliorare la situazione di Jorge Lorenzo in questa stagione così difficile al suo primo anno in Honda. Se negli ultimi giorni il maiorchino non ha nascosto la sua frustrazione, dopo il 19° posto in qualifica in Giappone il pilota della Honda ha confermato le sue sensazioni negative. “In condizioni miste ero davvero in ...

Jorge Lorenzo MotoGP - GP Giappone 2019 : “Arrivo meglio fisicamente. Zarco in Honda? Una buona mossa” : Jorge Lorenzo prosegue nella sua stagione travagliata caratterizzata da pessimi risultati in pista e da un infortunio che sta rendendo davvero molto complicata la seconda parte del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda spera di invertire la rotta in occasione del GP del Giappone che andrà in scena nel weekend sulla pista di Motegi. Lo spagnolo negli ultimi mesi si è distinto per dichiarazioni poco amichevoli nei confronti del compagno di ...

MotoGp – Marc fai attenzione… Marquez pubblica Una caduta con la moto da cross - Honda allarmata [FOTO] : Marquez cade durante un allenamento di motocross e pubblica la foto sui social: Honda preoccupate Marc Marquez è diventato campione del mondo poco più di una settimana fa grazie alla vittoria in Thailandia che gli ha permesso di festeggiare il suo ottavo titolo in carriera. Lo spagnolo della Honda però adesso vuole rompere la tradizione secondo la quale nel Gp successivo al suo trionfo nel Modiale cade o è costretto a ritirarsi. Alla ...

Notes on Love - Shondaland produrrà Una nuova serie antologica per Netflix – Notizie del giorno : Notes on Love è una serie antologica, prodotta da Shonda Rhimes, dove in ogni episodio si esplorerà il matrimonio, il suo significato e la sua evoluzione nel tempo. Come se la lista di progetti che Shonda Rhimes sta producendo per Netflix non fosse già abbastanza lunga, ecco che ne arriva un altro. La mega produttrice produrrà, insieme a Norman Lear, Steve Martin, Jenny Han, Lindy West e l’autrice di canzoni Diane Warren, una serie tv ...