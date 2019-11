Roberta Bonanno | Avrei dovuto affrontare Amici con leggerezza

Tale e Quale Show - Mezzancella nei panni di Mengoni vince il torneo dei campioni. Roberta Bonanno hot con Carlo Conti : “Vuoi vedere le tette?” : La vittoria dell’imitatore Antonio Mezzancella – nei panni di Marco Mengoni – al torneo dei campioni di “Tale e Quale Show” non è stata una sorpresa. Il “Campione di Tale e Quale Show 2019” ha sbaragliato la concorrenza di altri undici artisti e si è aggiudicato, oltre a una targa, 30mila euro che donerà a una Onlus benefica. Però Lidia Schillaci ha giocato tutte le sue carte, proponendo come asso nella manica, una sorprendente ...

Tale e Quale - il programma di Carlo Conti accusato di razzismo per l’imitazione di Beyoncé fatta da Roberta Bonanno. Lei : “Mi sto sentendo male” : Tale e Quale Show, il varietà del venerdì sera di Rai1, è finito nel mirino dei telespettatori. Alcuni di loro, come la youtuber afroamericana (ma residente in Italia) Tia Taylor, sostengono che l’imitazione di personaggi di colore da parte di concorrenti dalla pelle bianca sia un caso di “blackface”. “Intanto in Italia sarebbe ‘rivoluzionario’, ‘innovatore’ e ‘nuovo’ dipingersi il volto di nero e ...

Tale e Quale Show - Roberta Bonanno sbotta : Offesa enorme : Polemica per la performance di Roberta Bonanno a Tale e Quale Show: l’artista, che ha interpretato Beyoncè nello Show di Rai 1 è stata accusata di razzismo e, in particolar modo, di “blackface”. A lanciare le accuse nei confronti del programma condotto da Carlo Conti è stata la youtuber Tia Taylor che, attraverso il suo profilo Twitter, ha tacciato lo Show di razzismo nei confronti del popolo nero. “Intanto in Italia sarebbe “rivoluzionario”, ...

Tale e Quale - Roberta Bonanno commenta le accuse di blackface : "Sono tutto tranne che razzista" : accuse di razzismo a Tale e Quale Show. Lo show di Rai1, dove per vincere bisogna essere "tali e quali" ai personaggi imitati, è accusato più precisamente di "blackface". Non sapete cosa sia la blackface? Presto detto: "Quando si parla di blackface, si fa riferimento ad uno stile di trucco che consente al truccato di assumere in senso caricaturale connotati riconducibili a uomini e donne di pelle nera. Alla deformazione fisica si aggiungono, ...