Google Play Protect blocca l’esecuzione di una nota app di Xiaomi

Google Stadia : ecco i dettagli sulla compatibilità con i controller PlayStation - Xbox e Nintendo : Google ha aggiornato le sue pagine di supporto su Stadia con i dettagli sui controller di terze parti compatibili con il servizio in arrivo.Al lancio, l'unico modo per giocare sui televisori è utilizzare Chromecast Ultra con il controller Stadia. Funziona tramite Wi-Fi e sfrutta così il pieno potenziale dell'accessorio first party collegandosi direttamente ai server Stadia. Sui telefoni Chrome e Pixel, è necessaria la connettività USB in quanto ...

La riproduzione automatica dei video sta arrivando nel Play Store, ma ci sarà un'opzione per disattivarla, inoltre Google Foto rinominerà l'ingannevole scheda Assistente in una più chiara dicitura "Per te".

Una semplice guida su Come effettuare la pulizia dei Google Home, Google Home Max, Google Home Mini e Google Nest Mini e Nest Max

I Google Play Services per AR sono adesso disponibili su un gran numero di smartphone fra cui LG G8X ThinQ, LG Q70, OPPO F11 Pro, OPPO K5 e molti altri

Il Google Play Store contiene milioni e milioni di applicazioni Android, molte delle quali sono state scaricate addirittura miliardi di volte. I nostri smartphone Android (così come anche gli altri) dipendono dall'utilizzo di queste app, ed il Play Store di Google è il mezzo tramite cui scaricarle e aggiornarle. In queste ore – in realtà ne […]

Google Pixel 4 / Pixel 4 XL forzare refresh display 90Hz : Per aggiornare la frequenza di refresh del display del Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL è passare da 60 Hz a 90 Hz bisogna agire manualmente e per fare ciò vi servirà una piccola guida.

Google Stadia : l'app è già uscita nel Play Store : L'attesissimo servizio di gaming in streaming di Google è in dirittura d'arrivo, tanto che l'app per Android di Google Stadia è già disponibile nel Google Play Store.Come possiamo vedere, infatti, l'applicazione è già scaricabile da ora sia su terminali Android che iOS. Mancano meno di due settimane al lancio di Google Stadia, in particolare il servizio sarà reso disponibile a partire dal 19 novembre. Via app potremo comprare giochi, gestire il ...

L'applicazione di Google Stadia sbarca ufficialmente sul Play Store in attesa che il servizio diventi disponibile il 19 novembre

Pare che ci sia un modo per alzare il livello di luminosità di Google Pixel 4: si tratta della High Brightness Mode, opzione che richiede il root del dispositivo

Delle "chicche" software che Google ha inserito nei suoi smartphone una tra le più apprezzate è Now Playing

Il ban Huawei ad una svolta : Play Store e servizi Google non più un miraggio? : Sul fronte ban Huawei da parte del governo USA giungono decisamente buone notizie in questo primo lunedì del mese di novembre. Dopo i primi segnali di apertura degli Stati Uniti nei confronti di quelle aziende americane che desiderano collaborare con il produttore cinese, sembrerebbe proprio che ci sia l'intenzione di conferire le licenze e i permessi giusti per riprendere vecchie partnership, almeno per alcuni attori del mercato. Le nuove ...

Alcuni utenti su Google Nest Hub, dopo aver proceduto ad un ripristino alle condizioni di fabbrica di un Google WiFi, hanno trovato lo speed test WiFi

L'applicazione Google Podcasts per dispositivi Android sta ricevendo il nuovo player ridisegnato secondo i canoni del Material Theme.

Il team di Google ha promesso di ampliare il numero di lingue supportate da Google Assistant sugli Smart Display e alle nove già disponibili nelle scorse ore se ne è aggiunta una decima: stiamo parlando di quella italiana. L'elenco aggiornato delle lingue supportate, pertanto, è ora il seguente: danese francese giapponese inglese italiana norvegese olandese […]