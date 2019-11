Formula 1 | Marko e Verstappen esaltano Pierre Gasly | “ha mostrato la sua classe | è un

Formula 1 – La Red Bull ancora contro la Ferrari - Marko chiede l’intervento della Mercedes : Marko non si fida della Ferrari: chiesto l’intervento della Mercedes per dei chiarimenti sulla power unit della Rossa Da diverse settimana fanno discutere le accuse della Red Bull riguardanti delle presunte irregolarità sul motore della Ferrari. Dopo le accuse di Max Verstappen, il suo team sembra anche scettico riguardante la Power Unit della Rossa, tanto da chiedere l’intervento della Mercedes per dei chiarimenti. “Noi ...

Formula 1 - Helmut Marko smaschera la Mercedes : “sono stati loro ad indagare sulla power unit Ferrari” : Il consulente della Red Bull ha rivelato come sia stata la Mercedes a mettere sotto la lente d’ingrandimento il motore Ferrari, senza compiere poi passi ufficiali La questione relativa alla direttiva FIA, emanata per regolare il flusso di carburante volto ad alimentare le power unit, continua a far discutere. LaPresse La Ferrari è finita sotto i riflettori dopo una richiesta ufficiale della Red Bull, che ha voluto vederci chiaro ...

Formula 1 - la Renault valuta di abbandonare il motorsport : Helmut Marko ‘sbarra la strada’ a Ricciardo : Nel caso in cui la Renault dovesse chiudere il programma F1, per Ricciardo non ci sarebbe posto per un eventuale ritorno in Red Bull La Renault medita di chiudere il programma Formula 1, è questo il pensiero sempre più ricorrente che balena nella mente di Clotilde Delbos, nuova CEO del Gruppo francese. Photo4/LaPresse Il business del motorsport dovrà fruttare denaro fresco, altrimenti non è escluso che cali definitivamente la saracinesca ...

Formula 1 – Marko non si fida delle parole di Vettel : “adesso è rilassato - ma le emozioni vengono allo scoperto quando…” : Helmut Marko ancora una volta dalla parte di Vettel: il consigliere della Red Bull non ha dubbi sul tedesco della Ferrari La situazione interna in casa Ferrari, dopo il Gp di Russia, ha fatto tanto discutere. A Suzuka Vettel e Leclerc sono arrivate sereni, dopo aver parlato con Mattia Binotto di quanto accaduto a Sochi, certi di non ricommettere più gli errori commessi in precedenza. Photo4/LaPresse C’è chi però ancora si scaglia ...

Formula 1 - Marko va controcorrente : “Ferrari più lenta di quanto ci aspettassimo. Il tifone? Non arriverà un bel niente” : Il consulente della Red Bull ha parlato dopo la prima giornata di libere, soffermandosi sul livello della Ferrari e sul tifone Helmut Marko va controcorrente in Giappone, considerando come esagerato l’allarme scattato per il tifone Hagibis. Il super consulente della Red Bull ha snobbato la minaccia dell’uragano, sottolineando come quella di domani sarà una giornata persa per i team. Photo4/LaPresse Per quanto riguarda ...

Formula 1 - Marko incassa le critiche di Verstappen : “in Red Bull vogliamo piloti che non hanno paura…” : Il consulente austriaco ha replicato alle critiche di Verstappen, ammettendo come qualche errore sia stato commesso Max Verstappen non è certamente un pilota che le manda a dire, anche quando si tratta di bacchettare la propria scuderia per le prestazioni della monoposto. La Red Bull ha fatto capire di aver compreso e risolto i propri errori, accettando per bocca di Helmut Marko le punture del pilota olandese. Intervenuto ai microfoni di ...

Formula 1 - Marko mette in guardia Ferrari e Mercedes : “nel 2020 colmeremo il gap di potenza” : Il super consulente del team austriaco ha parlato in ottica 2020, sottolineando come la Red Bull pareggerà Ferrari e Mercedes come potenza del motore La Red Bull non ha più intenzione di recitare il ruolo di terzo incomodo nel Mondiale di Formula 1 e, in vista del 2020, sta mettendo a punto insieme alla Honda un piano di sviluppo della power unit. photo4/Lapresse Un lavoro certosino che porterà il team di Milton Keynes al livello di ...

Formula 1 – Marko ci va giù pesantissimo : ancora un clamoroso affondo alla Ferrari dopo Sochi : Helmut Marko ancora durissimo contro la Ferrari dopo il Gp della Russia: le parole del consigliere Red Bull fanno fischiare le orecchie a Binotto e tutto il team di Maranello Helmut Marko sta facendo tanto discutere per le sue affermazioni contro la Ferrari dopo il Gp di Russia: il consigliere della Red Bull, proprietario del marchio Red Bull non le sta mandando a dire al team di Maranello ed è tornato a parlare della Rossa ai microfoni di ...

Formula 1 – Marko non cambia idea - il consiglio a Vettel è secco : “deve cambiare squadra” : Marko ha le idee chiare sulla situazione in Ferrari: il consulente della Red Bull convinto che Vettel debba cambiare team Situazione complicata in casa Ferrari: dopo le tre vittorie consecutive, con la doppietta di Leclerc a Spa e Monza ed il successo di Vettel a Singapore, il team di Maranello non è riuscito a far bene, ieri, anche in Russia. Un problema al motore ha impedito al tedesco della Ferrari di portare a termine la sua gara, ...

Formula 1 - Helmut Marko avverte la Ferrari : “prima o poi il box si spaccherà e noi vogliamo essere lì” : Il super consulente della Red Bull ha parlato dell’equilibrio tra Vettel e Leclerc in casa Ferrari, sottolineando come prima o poi si spezzerà La Ferrari ha perso a Sochi un’occasione d’oro per centrare la quarta vittoria consecutiva in questo Mondiale, cedendo l’intera posta alla Mercedes a causa di un guasto al motore di Sebastian Vettel. Un guaio che ha permesso a Hamilton di sfruttare anche la VSC a proprio ...