Antonello Falqui - la Rai lo ricorda in tv e sul web : da Techetechetè su Rai 1 ai suoi show su RaiPlay : La scomparsa di Antonello Falqui ha scosso il mondo della tv, che ha omaggiato via social e con tanti sentiti messaggi di cordoglio il maestro del racconto televisivo. Diversi i momenti pensati sulle reti generaliste per ricordare il 'padre del varietà' nei programmi in palinsesto: se ieri la prima puntata di Una Storia da Cantare è stata dedicata a lui, oggi Rai 1 ripropone una sua intervista d'archivio in Sottovoce e Mara Venier lo ...

È morto Antonello Falqui - autore di programmi tv come Il Musichiere e Canzonissima : Antonello Falqui, regista, autore di programmi televisivi e considerato tra i creatori del varietà televisivo con programmi come Il Musichiere e Canzonissima, è morto il 15 novembre a Roma. Aveva 94 anni. La notizia è stata data sul suo account

È morto Antonello Falqui - il regista del varietà : ‘Sono partito per un lungo viaggio - potete venirmi a salutare’ : “Sono partito per un lungo lungo lungo viaggio……potete venire a salutarmi lunedì 18 novembre alle ore 11 alla Chiesa S. Eugenio a V.le Belle Arti Roma. Mi raccomando, niente fiori… Al loro posto, se volete, potete aiutare l’associazione QuintoMondo Animalisti Volontari Onlus”. Se n’è andato all’età di 94 anni con la stessa ironia con la quale ha vissuto il regista di tanti varietà e programmi televisivi della ...

Antonello Falqui - i 10 programmi che hanno fatto la storia del varietà : Antonello Falqui con le gemelle Kessler Addio ad Antonello Falqui. A pochi giorni dal suo 94° compleanno è morto il papà del varietà televisivo. Lo storico autore e regista, artefice di successi come Canzonissima, Studio Uno e Milleluci, ci ha lasciati con la stessa ironia con la quale ha sempre vissuto, ovvero comunicando la sua scomparsa attraverso un particolare post sul suo profilo Facebook. “Sono partito per un Lungo Lungo Lungo ...

Antonello Falqui - morto il padre del varietà italiano : Con Antonello Falqui scompare uno dei pionieri della televisione italiana, il padre del varietà. «Sono partito per un lungo viaggio - è il post apparso sui suoi profili Facebook e Twitter - potete venire a salutarmi lunedì 18 novembre alle 11 alla chiesa di Sant'Eugenio in viale Belle Arti a Roma». C'è da giurare che saranno tantissimi ad accorrere per l'abbraccio a uno dei personaggi che più hanno segnato non solo un'epoca della tv, ma un ...

Antonello Falqui e la perfezione del varietà televisivo : Intervistare Antonello Falqui era possibile solo lasciando a lui la regia di ogni movimento e di ogni parola; luci, disposizione delle telecamere, anche la sequenza delle domande. “Prima le parlo di questo, le dispiace?”. Per carità, prego. Si quietavano anche gli operatori della Rai, convinti sempr

