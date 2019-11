Solo 3 anni per uno stupro La difesa | Subito appello

Morto il rapper Cry Lipso : aveva Solo 21 anni : In un appartamento di Pistoia è stato ritrovato Morto il rapper fiorentino Cry Lipso, aveva solo 21 anni. Ancora da chiarire la causa del decesso. Per il momento sul suo corpo è stata disposta l’autopsia. Secondo le prime informazioni, venerdì scorso, 15 novembre, sarebbe stata una coppia di amici che lo aveva ospitato in casa a dare l’allarme e avvertire i soccorsi. Il 21enne li aveva raggiunti la sera precedente, foprse per passare in loro ...

Mose - il monologo di Crozza : “Oggi serve Solo per far cagare i gabbiani. Come è possibile che dopo 16 anni non siano finiti i lavori?” : Nel monologo di apertura di Fratelli Di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove – Maurizio Crozza si sofferma sulla situazione d’emergenza a Venezia e sul Mose afferma: “Io non so Come sia possibile dopo 16 anni che non siano ancora finiti i lavori. Ma sei voi pensate che nel 1902 a Venezia è crollato il Campanile di piazza San Marco e dieci anni dopo il campanile era di nuovo al suo posto, esattamente uguale ...

Venezia - è Solo l'inizio. "Catastrofe ambientale tra pochi anni" : le aree italiane che saranno sommerse : Dopo il caso Venezia si torna a parlare del futuro del clima del nostro Paese. Senza tagli delle emissioni o adattamento (interventi per ridurre gli impatti) i cambiamenti climatici saranno pesanti già al 2050. E non solo nelle isole tropicali, in Bangladesh, in Egitto, ma anche in Italia. Ad afferm

Morto fulminato dagli auricolari del telefono. Il talentuoso chef aveva Solo 40 anni : Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda assurda, ma che lascerà alcuni di noi con un po’ d’angoscia. Il triste protagonista era uno chef a cui piaceva stare alzato fino a tardi a guardare il calcio sul suo telefono e che è Morto dopo essere stato fulminato dall’apparecchio. Somchai Singkhorn, 40 anni, è stato visto per l’ultima volta martedì sera sdraiato sul suo materasso con una lattina di birra, mentre guardava la partita sul ...

X Factor 2019 - quarto live show in diretta : un Solo brano italiano su otto. Ospiti Nannini e Mabel : Samuel - X Factor 2019 La gara live di X Factor 2019 arriva alla quarta puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del giovedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade sul palco dell’X Factor Dome. X Factor 2019: anticipazioni quarto live show Dalle 21.15, in diretta su SkyUno, Alessandro Cattelan conduce la quarta puntata live di X Factor 2019, ...

Il maltempo devasta la costa veneta : grossi danni da JeSolo a Caorle e Bibione. FOTO : La mareggiata ha sommerso le spiagge del litorale, abbattendosi su chioschi, camerini e cabine. L'acqua è penetrata fino in città arrivando in vie e piazze cittadine. A Jesolo danni al porto per un milione di euro. ACQUA ALTA A VENEZIA, GLI AGGIORNAMENTI

Pensioni e non Solo - spesa assistenziale fuori controllo : +59% in 10 anni : Secondo l'Osservatorio sulla spesa pubblica e sulle entrate realizzato dal Centro Studi e ricerche di Itinerari...

“Siamo stati insieme - poi mi ha mollato”. Gianni Morandi - emerge Solo ora. La sua famosa (e formosa) ex confessa tutto : E chi lo avrebbe mai detto! Anzi, chi lo avrebbe mai ricordato, se non la diretta interessata. Oggi parliamo di un fatto che non tutti sanno, anche perché il gossip qualche anno fa non era come adesso: facile e rapido. Non tutti infatti sanno che la storia tra Gianni Morandi e Serena Grandi fu una delle più chiacchierate degli anni Ottanta in Italia. L’attrice bolognese è tornata a parlare della breve relazione con il cantante nel corso di ...

Ragazzo di diciassette anni mangia Solo patatine fritte e perde la vista : Questa vicenda è accaduta a Bristol, dove un Ragazzo di soli 17 anni si nutriva soprattutto di patatine fritte. Poche volte mangiava il pane farcito o con il prosciutto o con la salsiccia altrimenti ritornava a mangiare le patatine fritte si quelle comprate confezionate sia quelle preparate in casa ma mai frutta e verdura. Dopo un po’ di tempo il Ragazzo ha iniziato a stare poco bene tanto che è stato ricoverato presso il Bristol Eye ...

Lutto atroce nel mondo dello sport : Dwight Ritchie aveva Solo 27 anni. Lascia moglie 3 figli piccoli : Lutto atroce nel mondo dello sport: Dwight Ritchie, conosciuto nell’ambiente della boxe con il soprannome di “Cowboy”, è morto a soli 27 anni. Ritchie era un campione, il campione. Australiano fino al midollo, il ragazzo si stava allenando sul ring a Melbourne insieme a Michael Zerafa quando è stato colpito da un pugno allo stomaco, che gli è stato fatale. Dopo averlo ricevuto, Richie ha raggiunto il suo angolo ed è crollato a terra privo di ...

Muro di Berlino - di trent’anni fa restano Solo i bei ricordi : Berlino si è attirata parecchie antipatie : Come capita spesso con le Rivoluzioni, arriva il Termidoro e il potere torna ai vecchi padroni. Chi ha combattuto per la Rivoluzione, chi è stato in galera per realizzarla, chi si è battuto per la libertà di tutti è uno sconfitto. È una legge sociale naturale, crudele ma implacabile. A Berlino, a Dresda, in Germania è stato lo stesso. Alla fine hanno vinto i trasformisti alla Angela Merkel o certa gente senza memoria come le Katia Kipping, i ...

Cadavere in via Boccioni a Rende : l’uomo di 41 anni viveva da Solo in condizioni disagiate : Il ritrovamento di un Cadavere ha fortemente scosso Cosenza. V. G., 41 anni, è stato trovato in via Umberto Boccioni

Shoah : Fratoianni - ‘Predappio? Solo una parola - miserabili’ : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – “I treni della memoria sono di parte: dalla parte 6 mln di ebrei trucidati dai nazisti, di quei gay, rom, prigionieri di guerra trucidati nei lager. Per chi nega la partecipazione dei ragazzi a quei dolorosi viaggi nella tragedia Shoah c’è solo una parola: miserabili #Predappio”. Lo scrive Nicola Fratoianni su twitter. L'articolo Shoah: Fratoianni, ‘Predappio? solo una parola, ...

