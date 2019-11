Pd | Boccia | ‘deve essere partito della giustizia sociale’

Fonte : calcioweb.eu

(Di domenica 17 novembre 2019) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Capire le trasformazionisocietà, guidandola attraverso istituzioni credibili verso moderne forme di ben, da quello ambientale e sociale, a quello economico, è un dovere delle forze progressiste. Questa è la sfida politica del Pd aperto ai movimenti e alla società che rifiuta i fili spinati e i dazi”. Lo dice il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco, a margine de “Gli anni 20 del 2000 – Tutta un’altra storia”, organizzato a Bologna dalDemocratico.“Il grande merito del segretario, Nicola Zingaretti, è aver fatto tornare il nostroadinclusivo, un approccio alternativo a quello di chi, sbagliando, è andato via. Il Pd con questi tre giorni di Bologna inizia ‘Tutta un’altra storia’, proprio come recita il titolo...

Teresio_Boccia : RT @alepani79: 'Saremo felici o saremo tristi, che importa? Saremo l'uno accanto all'altra. E questo deve essere, questo è l'essenziale.“… - boccia_beatrice : @meta_rebel Neanch'io sono potuta andare a Trezzo d'Adda... Pazienza!!! Sono andata al Forum di Assago il 20 aprile… - Nicola25625638 : RT @F_Boccia: ?? Sull’autonomia mi sto confrontando con tutti, ma deve essere ben chiara anche la funzione dello #Stato per non creare diseg… -