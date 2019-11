Overwatch 2 | la modalità Storia offrirà un' esperienza degna di un blockbuster tripla A

Fonte : eurogamer

(Di domenica 17 novembre 2019)2 avrà una corposo componente PvE, inclusa una vera e propria campagna single-player.Sin dall'annuncio in molti dubitano sulla qualità e la quantità di contenuti dellePvE, data la natura strettamente legata al multiplayer e il gioco competitivo del primo capitolo, che in ogni caso sarà una parte fondamentale anche del sequel. E dunque, la domanda sorge spontanea: cosa possiamo aspettarci dalla?Al riguardo ha risposto Jeff Kaplan, il game director della serie, in un'intervista con The Washington Post, dove ha rassicurato i giocatori spiegando che2 avrà unadi un titoloA e non sarà dunque un elemento accessorio o di scarso valore nell'offerta videoludica complessiva.Leggi altro...

Eurogamer_it : La modalità Storia di #Overwatch2 offrirà un'esperienza degna di un blockbuster tripla A, secondo Jeff Kaplan - tuttoteKit : Overwatch 2: novità sulla durata della modalità storia Leggi l'articolo qui >> - Multiplayerit : Overwatch 2: personaggi, modalità e dettagli, Jeff Kaplan risponde a 110 domande -