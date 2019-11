Formula 1 | Gp Brasile | Verstappen trionfa a Interlagos Hamilton terzo | disastro Ferrari

Formula 1 - Gp del Brasile : vince Verstappen. Terzo Hamilton - delusione per le Ferrari : Terza vittoria stagionale, l’ottava in carriera, per Max Verstappen che trionfa nel Gp del Brasile, penultimo appuntamento stagionale della Formula Uno. Il pilota olandese della Red Bull, partito dalla pole position, domina la gara sul circuito di Interlagos chiudendo davanti alla Toro Rosso di Pierre Gasly, Terzo gradino del podio per Lewis Hamilton su Mercedes. Il sorpasso nel finale del 6 volte campione del mondo sulla Red Bull di Albon ...

Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile di Formula 1 : Il pilota olandese della Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio del Brasile, penultima gara del Mondiale di Formula 1 corsa domenica sera sul circuito di Interlagos a San Paolo. Verstappen, partito dalla pole position, ha concluso i 71

Formula 1 – Si spengono i semafori a San Paolo : il VIDEO della partenza del Gp del Brasile : Verstappen resta primo, Hamilton supera Vettel, mentre Leclerc guadagna 4 posizioni: la partenza del Gp del Brasile Si spengono i semafori nel Gp del Brasile, penultima gara del calendario di Formula 1. La pioggia del venerdì ha lasciato spazio al caldo che brucia la pista di San Paolo al momento della partenza. partenza super per Max Verstappen che mantiene la prima posizione, dietro di lui Hamilton supera Vettel. Leclerc guadagna subito ...

Formula 1 – Verstappen in pole - Leclerc lotta contro la penalità : la griglia di partenza del Gp del Brasile : Verstappen firma la pole position davanti a Vettel ed Hamilton, Leclerc chiude 4° le qualifiche ma partirà 14° dopo la penalizzazione: la griglia di partenza del Gp del Brasile La penultima gara della stagione di Formula 1 vedrà Max Verstappen partire dalla pole position. Il pilota della Red Bull ha chiuso la sessione di qualifiche davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta posizione per Charles Leclerc che però partirà 14° in ...

Formula 1 – Verstappen carico - Vettel soddisfatto - Hamilton competitivo : le parole dei piloti dopo le qualifiche del Brasile : Max Verstappen in pole position, Vettel ed Hamilton inseguono: le parole dei piloti al parco chiuso dopo le qualifiche del Gp del Brasile La penultima pole position dell’anno della Formula 1 la firma Max Verstappen. Il pilota della Red Bull è risultato il più veloce sulla pista di Interlagos e partirà dalla prima posizione nella gara del Brasile. Alle sue spalle Sebastian Vettel e Lewis Hamilton pronti a dare battaglia. Intervistato ...

Formula 1 – Terminate le FP3 del Gp del Brasile : Hamilton davanti a tutti ad Interlagos - Verstappen vicinissimo [TEMPI] : Hamilton è il più veloce della terza sessione di prove libere del Gp del Brasile Dopo la doppietta di ieri nelle Fp2 del Gp del Brasile, i piloti della Formula 1 sono tornati in pista ad Interlagos per la terza ed ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche di questo pomeriggio. E’ stato Lewis Hamilton il più veloce, col crono di 1-08-320: il britannico si è lasciato alle spalle Verstappen, a soli 2 millesimi ed i piloti ...

Formula 1 – Leclerc soddisfatto a metà in Brasile : “contento con la macchina - ma sul passo gara…” : Leclerc analizza fiducia la prima giornata di prove libere del Gp del Brasile: le parole del monegasco della Ferrari La Ferrari brilla in Brasile con una fantastica doppietta nelle Fp2 di oggi ad Interlagos, ma i rivali sono vicinissimi e dunque si prospetta un weekend di fuoco e complicato. Vettel ha chiuso le seconde libere in vetta alla classifica dei tempi, seguito dal compagno di squadra Leclerc, consapevole che dovrà scontare 10 ...

Formula 1 – Giornata ‘discreta’ per Vettel in Brasile : il tedesco concentrato solo sulla Ferrari : Sebastian Vettel sereno e soddisfatto dopo la prima Giornata di prove libere in Brasile: le parole del Ferrarista sono fiduciose La Ferrari ha chiuso le seconde prove libere del Gp del Brasile con una fantastica doppietta. Vettel si è piazzato davanti al suo compagno di squadra, ma i rivali sono tutti vicinissimi. Sereno e soddisfatto, il tedesco della Ferrari ha così commentato la sua prima Giornata in pista: “credo che sia stata ...

Formula 1 – Verstappen non si sbilancia dopo la prima giornata in pista in Brasile : “vedremo come risponderemo domani” : La prima giornata in pista in Brasile non soddisfa del tutto Max Verstappen: ma l’olandese pensa già a domani Sono le Ferrari di Vettel e Leclerc le monoposto più veloci delle seconde prove libere del Gp del Brasile. I due ferraristi si sono lasciati alle spalle Max Verstappen nel pomeriggio di Interlagos, seguito da Bottas e Hamilton, tutti vicinissimi, nell’arco di due decimi. “Sicuramente non è stato il nostro miglior ...

Formula 1 – Sessione terminata in anticipo per bandiera rossa : doppietta Ferrari nelle Fp2 del Brasile : doppietta Ferrari nelle seconde libere del Gp del Brasile: Vettel davanti a tutti ad Interlagos E’ terminata con un pizzico d’anticipo la seconda Sessione di prove libere del Gp del Brasile. L’incidente di Kvyat ha costretto ad interrompere la Sessione, che a poco più di un minuto dal termine, non verrà ripresa. Le Fp2 si sono concluse con una doppietta Ferrari, con Vettel davanti a tutti, seguito da Leclerc e Verstappen. ...

Formula 1 – Concluse le FP1 in Brasile! Albon davanti a tutti - le Ferrari inseguono : Verstappen e Hamilton… ultimi [TEMPI] : Alexander Albon firma il miglior tempo nonostante l’incidente finale. Bottas precede le Ferrari, Verstappen e Hamilton beffati: i tempi delle FP1 del Gp del Brasile La Formula 1 fa tappa in Brasile, la patria dell’indimenticabile Ayrton Senna. Nella solitamente soleggiata San Paolo, è la pioggia ad essere protagonista ad intermittenza, tenendo l’asfalto bagnato nonostante diversi piloti abbiano provato a scendere in pista ...