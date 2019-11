F1 oggi | GP Brasile 2019 | orario | tv | streaming | programma Sky e TV8

Fonte : oasport

(Di domenica 17 novembre 2019)prenderà il via dell GP del, penultimo round del Mondialedi F1. Sul tracciato di Interlagos (), il Circus delle quattro ruote si esibirà per regalare emozioni particolari ai tifosi. I giochi, come è noto, sono fatti: Lewis Hamilton e Mercedes campioni del mondo. In Ferrari Sebastian Vettel dalla seconda posizione e Charles Leclerc dalla quattordicesima dovranno fare il meglio possibile per essere della partita per quel che che conta. Sarà una gara in salita per il 22enne nativo del Principato, gravato dalla penalità di 10 posizioni in griglia di partenza per aver sostituito la Power Unit. Dal canto suo, Vettel vorrà dimenticare la brutta prestazione di Austin (Stati Uniti). Il teutonico, in Texas, è stato costretto a ritirarsi per la rottura della sospensione posteriore destra, danno probabilmente causato da uno dei bump presenti sull’asfalto ...

