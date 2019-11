Arrestato per errore e dimenticato ai domiciliari | l' assurdo caso di Donato

Teneva segregati 43 operai in nero - Arrestato un imprenditore : Un imprenditore di Melito di Napoli e' stato arrestato dai carabinieri del Nas per intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro

Arrestato uno spacciatore - a casa sua oltre alla droga anche i personal computer rubati all'università di Trapani : Nell’ambito di un’attività di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Trapani hanno Arrestato un 40enne del luogo, Leonardo Rubino. L’uomo, nel corso di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso 81,52 grammi di hashish e 1,81 grammi di cocaina suddivisi in 10 dosi. oltre alla droga è stato rinvenuto anche tutto l’occorrente che ne consentisse il confezionamento e la vendita. ...

Segrega 43 operai in nero durante un'ispezione - Arrestato imprenditore : Un imprenditore di Melito di Napoli è stato arrestato dai Carabinieri del Nas con l’accusa di sfruttamento del lavoro, sequestro di persona e intermediazione illecita. L’uomo, per aggirare i controlli, teneva Segregati 43 operai in nero, tutti italiani, tra i quali una donna incinta e due minorenni, per ben sei ore in un locale angusto, privo di servizi igienici e finestre. La struttura si celava dietro una sorta di porta ...

Operai segregati in laboratorio senza finestre e bagno - tra loro una donna incinta : Arrestato imprenditore a Napoli : Teneva segregati 43 Operai in nero, tutti italiani, tra i quali una donna incinta e due minorenni. Un imprenditore di Melito di Napoli è stato arrestato dai carabinieri del Nas con...

Sfruttava e teneva sotto sequestro 43 operai in nero : Arrestato imprenditore : L'uomo finito in manette a Napoli è accusato di intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro e sequestro di persone.

Napoli - 43 operai in nero segretati per ore in un locale senza finestre e wc : tra loro donna incinta e minorenni. Arrestato imprenditore : Teneva 43 operai in nero segretati, tutti italiani, compresi una donna incinta e due minorenni. Chiusi per 6 ore in un locale angusto, privo di servizi igienici e finestre. Tutto per aggirare i controlli, iniziati per alcune verifiche sulla mensa, che in realtà non esisteva. Così un imprenditore di Melito, in provincia di Napoli, è stato Arrestato dai carabinieri del Nas con l’accusa di sfruttamento del lavoro, sequestro di persona e ...

Violenta il figlio di amici e lo minaccia per anni : Arrestato un 58enne : Ha approfittato del rapporto di fiducia con una coppia di amici di famiglia per Violentare per anni il loro figlio minorenne. La terribile vicenda arriva da un piccolo comune in provincia di Reggio Emilia. L'uomo, un insospettabile 58enne artigiano con un'attività nella bassa reggiana, ha abusato più volte del figlio della coppia di amici. Per almeno quattro anni il ragazzo ha subito le morbose attenzioni a sfondo sessuale dell'uomo senza dire ...

Sequestra e violenta per 11 ore prostituta 70enne : Arrestato maniaco seriale di 29 anni : “È un soggetto molto pericoloso”. Così i carabinieri della compagnia Duomo hanno definito Daniele Corona, l’uomo di 29 anni arrestato per aver violentato, picchiato, rapinato e Sequestrato per 11 ore una prostituta di 70 anni nell’appartamento di quest’ultima in centro a Milano. Un episodio accaduto nella notte tra il 2 e il 3 novembre che però è stato comunicato solo oggi, quando il ...

Milano - donna di 70 anni violentata per 11 ore consecutive : Arrestato 29enne indagato per altri tre abusi : È stata violentata per 11 ore consecutive. Dalle 22 del 3 novembre alle 9 del giorno dopo, quando, uscendo di casa barcollando, è riuscita a chiedere aiuto ai vicini. Tutto era iniziato su Internet, dove un uomo di 29 anni ha contattato la 70enne su un sito di incontri per adulti. Dopo aver concordato una prestazione sessuale, l’uomo si è presentato all’appartamento della donna in zona Arco della Pace, a Milano. Qui il 29enne ha messo in ...

Donna di 70 anni picchiata e violentata per undici ore : Arrestato stupratore seriale : I carabinieri hanno arrestato un uomo di 29 anni. È sospettato di essere il responsabile di almeno altri tre episodi...

Sequestra e violenta per una notte una 70enne - Arrestato stupratore seriale : I due si erano conosciuti su un sito di appuntamenti e avevano concordato un incontro per lo scorso 3 novembre

Foggia - medico di Manfredonia Arrestato per presunti abusi sulle pazienti : Un brutta vicenda giunge dalla città di Manfredonia, nel Foggiano, dove stamane la Polizia di Stato, su ordinanza emessa dalla Procura Dauna, ha arrestato un medico in servizio presso l'ospedale della cittadina sipontina. Per privacy, visto che si tratta di un noto professionista, omettiamo le sue generalità. Sarebbero ben cinque gli episodi che gli sono contestati, e tutti riferibili all'arco temporale che va dal 2004 al 2019. Nei confronti del ...

Antidepressivi e ansiolitici per dimagrire : Arrestato un medico : Un medico torinese, con studio anche a Pistoia, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver prescritto ansiolitici e Antidepressivi, e altri medicinali a funzione psicotropa, come dimagranti. Indagate anche due farmaciste della città toscana Antidepressivi ansiolitici dieta dimagrante medico Raffaello ...

Inventava patologie per palpeggiare le pazienti : Arrestato medico per violenza sessuale : Un medico di 65 anni dell’ospedale di Manfredonia è stato raggiunto da una ordinanza di custodia agli arresti domiciliari e dal divieto di esercitare la professione per sei mesi, con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di cinque pazienti, tutte tra i 30 e i 40 anni. Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Foggia, è stato eseguito dalla Polizia, per 5 episodi avvenuti tra il 2004 e il 2019: uno nel ...