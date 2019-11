Fonte : today

(Di sabato 16 novembre 2019) Il Borro è una tenuta vocata al rispetto dell’ambiente e la Valdarno di Sopra è la prima Doc al mondo bio

CorriereQ : Vino: Ferragamo, ‘terroir e sostenibilità per valorizzare territorio’ - GiornaleD : Vino, Ferragamo: 'Terroir e sostenibilità per valorizzare il territorio' - GiornalePlus : Vino, Ferragamo: 'Terroir e sostenibilità per valorizzare il territorio' -