Venezia | Moretto-Sbrollini Iv | ‘patrimonio di tutti | emendamenti per aiutarla’

(Di sabato 16 novembre 2019) Roma, 16 nov. (Adnkronos) – ‘Tutto parte da un pensiero: chesia la casa di, un bene di ogni italiano e un valore storico, artistico ed emotivo che appartiene al mondo intero. Ecco perché come Italia viva presentiamo un pacchetto dialla manovra ispirati a un’altra grande meraviglia da tutelare e recuperare: Notre Dame”. Lo annunciano la deputata Sarae la senatrice Daniela, di Italia viva, illustrando le proposte da inserire nella legge di Bilancio. “Per noi -spiegano- attorno alla città diva costruito un cordone di solidarietà dove ogni cittadino può, se lo desidera, mettersi in gioco in prima persona. Non ci limitiamo dunque a presentare un’iniziativa che preveda bonus per i soli proprietari ma, proprio perchéè diprima che di ciascuno, vogliamo estendere la possibilità di ...

